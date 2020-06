Eine ungewöhnliche Hochzeit feierten Stephanie und Jörg Kaschura am Samstag in Contwig. Beide fuhren mit acht Lastwagen-Zugmaschinen von der Bahnhofstraße zur Lutherkirche. Die Idee der Trucker-Hochzeit war laut Bräutigam Jörg Kaschura naheliegend, weil er als Lastwagenfahrer bei der Zweibrücker Spedition Gillner arbeitet und „wir alle ein wenig verrückt sind“. So kam es, dass gegen 10.30 Uhr acht große, auf Hochglanz polierte Zugmaschinen das Brautpaar empfingen. Ein Anwohner fühlte sich gestört, weil seine Einfahrt kurzzeitig zugeparkt war, weshalb er die Polizei rief. Die zeigte laut Kaschura Verständnis, zumal das Truck-Spektakel nur wenige Minuten dauerte. Mit Mundschutz ging es dann nach kurzer Fahrt in die evangelische Lutherkirche, wo das Paar von Pfarrerin Silke Gundacker getraut wurde. Die beiden Contwiger, die zehn eigene Kinder haben, von denen aber nur noch sechs zu Hause wohnen, haben bereits am Mittwoch standesamtlich im Zweibrücker Rathaus geheiratet. Der 53-Jährige und die 50-Jährige wollten ursprünglich am 30. April heiraten, mussten die Hochzeit aber wegen Corona verschieben. Nun saßen sie und die rund 60 Gäste in der Kirche, wo sie den Mundschutz während des Gottesdienstes abnehmen durften, der Sitzabstand musste wurde eingehalten.