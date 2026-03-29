Mauschbach hat seinen neuen Finanzhaushalt aufgestellt. Die Gemeindekasse bleibt ausgeglichen. Doch ein Projekt kommt nur in kleinen Schritten voran.

Während andere Dörfer im Zweibrücker Land am finanziellen Hungertuch nagen, steht es um die Mauschbacher Dorffinanzen ganz gut. Der Gemeindehaushalt ist im Plus, wie auch schon in den Vorjahren, freut sich Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. Allerdings habe man gespürt, dass die Gewerbesteuereinnahmen zurückgegangen seien, „dennoch ist unser Haushalt ausgeglichen“, so Krippleben. Zum Vermögen Mauschbachs gehören derzeit auch noch zwei Bauplätze im Neubaugebiet Ackerweg. Beide stehen laut Krippleben noch zum Verkauf; Quadratmeterpreis voll erschlossen 85 Euro.

Viele Investitionen, die Mauschbach in der kommenden Zeit tätigen will, beruhen laut Krippleben auf dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr haben alle Dörfer im Zweibrücker Land eine Finanzspritze aus Mainz bekommen. Mit dem Geld sollten Projekte im Dorf umgesetzt werden. In Mauschbach ist das die Erweiterung der Grillhütte und eine Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus. Zudem steht im Mauschbacher Investitionshaushalt der bereits geplante Parkplatz am Ortsausgang nach Dietrichingen.

Fortschritt nicht schnell genug

Und auch der Generationenplatz ist weiterhin Thema. Bereits 2018 wurde dieser das erste Mal im Rat besprochen. Konkret geht es um das Gelände unterhalb der Grillhütte, das terrassenförmig angelegt und mit einem Fußweg versehen werden soll. Auch Bänke und Sportgeräte für Senioren sollen dort angebracht werden. Dass es beim Generationenplatz nur zäh vorangeht, stört Bürgermeister Krippleben. „Das liegt an der Bürokratie“, moniert er.