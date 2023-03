Tobias Dreßler (Wallhalben) bleibt Vorsitzender des 192 Mitglieder zählenden CDU-Gemeindeverbandes Thaleischweiler-Wallhalben.

Neu sind seine Stellvertreter: Michael Schmitt (Weselberg) und Martin Sema (Thaleischweiler-Fröschen). Die bisherigen Stellvertreter Markus Bold (Thaleischweiler-Fröschen) und Herbert Semmet (Maßweiler) hatten nicht mehr kandidiert.

Seit 2016 ist Dreßler Vorsitzender des Gemeindeverbandes, dessen Aktivitäten in der vergangenen Amtsperiode auch stark durch Corona beeinflusst waren. In diese Corona-Zeit fielen drei Wahlen, bei denen die Mitglieder im Gemeindeverband sehr viel Arbeit geleistet hätten, lobte Dreßler, auch wenn die Ergebnisse nicht so ausfielen wie erhofft. Weder bei der Landtags- noch bei der Bundestagswahl konnte die CDU bundes- oder landesweit stärkste Kraft werden, und auch die Wahl zum Bürgermeister in der Verbandsgemeinde im vergangenen Jahr verlor die CDU. Amtsinhaber Thomas Peifer wurde nicht wiedergewählt.

Die nächsten Wahlen – es sind Kommunalwahlen – stehen 2024 an. Auf den CDU-Gemeindeverband kommt also viel Arbeit zu. Auch vor dem Hintergrund, dass die CDU im Kreis derzeit in unruhigen Gewässern unterwegs ist.

Optimierungsbedarf im Tourismus

Der Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen sei absolut notwendig, fand Dreßler. Vor allem mit Blick auf die Mitarbeiter, denen zeitgemäße Arbeitsplätze geboten werden müssten. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels seien auch das Faktoren, die die Arbeitsplatzwahl beeinflussen. Die CDU stehe hinter der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde, sagte Dreßler. Deshalb trage man Investitionen in diesem Bereich mit. In Sachen Tourismus sieht er die Gemeinde schon gut aufgestellt, „aber es gibt hier, wie in allen Bereichen, Optimierungsbedarf“. Ein ganz wichtiges Thema sei und bleibe die Digitalisierung. Die digitale Vernetzung habe im Gemeindeverband schon deutliche Fortschritte gemacht. Um die Arbeit für alle einfacher zu gestalten, Zeit im Ehrenamt zu sparen, Fahrtzeiten zu sparen, soll in Zukunft vieles noch stärker über die digitale Schiene laufen, deren Vorteile sich in der Corona-Phase gezeigt hätten. Der Digitalisierung komme auch auf Verbandsgemeindeebene eine große Bedeutung zu, unterstrich Dreßler, der bei der Mitgliederversammlung zahlreiche langjährige CDU-Mitglieder ehren konnte.

Neuwahlen

Vorsitzender: Tobias Dreßler (Wallhalben), Stellvertretende Vorsitzende: Michael Schmitt (Weselberg), Martin Sema (Thaleischweiler-Fröschen), Schatzmeisterin: Petra Leibrock (Höhfröschen), Schriftführer: Jürgen Kern (Schauerberg), Mitgliederbeauftragte: Sophie Wilhelm (Weselberg), Beisitzer: Dietrich Bauer (Saalstadt), Matthias Bauer (Thaleischweiler-Fröschen), Jürgen Beil (Nünschweiler), Dieter Feick (Weselberg), Konstantin Kaysser (Rieschweiler-Mühlbach), Peter Peifer (Petersberg), Hans Schaan (Obernheim-Weselberg), Jörg Schneider (Höhfröschen), Herbert Semmet (Maßweiler), Lothar Witt (Weselberg), Pirmin Zimmer (Reifenberg), Dieter Zwing (Knopp-Labach), Walter Arzt (Krähenberg), Kassenprüfer: Stefan Maiß (Wallhalben), Arnold Kölsch (Maßweiler)

Ehrungen

60 Jahre: Nikolaus Amstadt (Reifenberg), Anton Kuperroth (Weselberg), 50 Jahre: Karlfriedrich Klotz, Franz Rumpler, Peter Sema, Erich Traxl, Josef Bauer, Helene Selbach (alle Thaleischweiler-Fröschen), Hans Höh (Rieschweiler-Mühlbach), Klaus Pfeifer, Benno Roos (alle Maßweiler), Richard Rutz (Saalstadt), Oskar Utzinger (Petersberg), Paul Bißbort (Nünschweiler), Fritz Gerhardt, Ludwig Westrich (Herschberg), Anton Hüther (Reifenberg), Emil Schneider (Knopp-Labach), Wolfgang Triem (Krähenberg). 40 Jahre: Klaus Kries (Schauerberg), Alfons Schnur (Wallhalben), Dieter Zwing, Joachim Storck (beide Knopp-Labach), Karl Peter Gries (Saalstadt), Roswitha Müller, Lothar Witt (beide Weselberg), Ferdinand Schneider (Thaleischweiler-Fröschen), Rudi Becker, Urban Zwing (beide Reifenberg), Lothar Woll, Annerose Piroth, Alfons Gries, Inge Vollmar (alle Hettenhausen), Rainer Arnold, Anita Schäfer (beide Saalstadt), Ilse Mayer (Petersberg), Walter Arzt (Krähenberg), Alois Flickinger, Hans Schaan (beide Obernheim-Kirchenarnbach), Berthold Staab (Schmitshausen).