Weil er dreimal gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen und neun kinderpornografische Bilddateien besessen hatte, verurteilte das Schöffengericht Pirmasens einen 44-Jährigen zu drei Jahren Gefängnis. Es waren nicht seine ersten Verstöße.

2014 war der Angeklagte wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Seit seiner Haftentlassung steht er unter Führungsaufsicht. Er darf keinen Kontakt zu Minderjährigen aufnehmen. Im Mai vergangenen Jahres hatte ihn das Pirmasenser Schöffengericht zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass der Mann eine Vielzahl kinderpornografischer Bild- und Videodateien besessen, seine damalige Freundin gewürgt und zweimal gegen Weisungen der Führungsaufsicht verstoßen habe. Er soll im Juni 2022 mit dem achtjährigen Mädchen einer Bekannten Fußball gespielt und im Garten des Opas des Kindes mit ihm zusammengetroffen sein. Gegen dieses Urteil läuft noch das Berufungsverfahren.

Jetzt stand der Mann erneut vor Gericht. Es soll zu weiteren Zusammentreffen mit dem inzwischen zehnjährigen Mädchen gekommen sein: Zwischen August 2022 und Juni 2023 soll er mit dem Kind und deren Mutter Eis gegessen und einen Ausflug mit dem Zug unternommen haben, an Ostern 2023 habe es ein gemeinsames Essen mit anderen Familienmitgliedern und dem Kind in einer Gaststätte gegeben. Das räumte der 44-Jährige ein. In der Verhandlung kamen weitere Treffen zur Sprache.

Gericht: Angeklagter nimmt Weisungen nicht ernst

Möglicherweise kommt diesbezügliche eine neue Anklage auf ihn zu. Der Mutter des Kindes habe er nur nach und nach offenbart, weswegen er im Gefängnis saß und dass er sich Kindern nicht nähern darf, sagte er. Er habe ihr erzählt, er sei es nicht gewesen, erzählte die 30-Jährige, mit der er seit einem Jahr verlobt ist. Sie steht unter gesetzlicher Betreuung, das Mädchen lebt bei seinem Opa. Auf dem Handy des 44-Jährigen hatte die Polizei zudem verbotene Kinderpornos gefunden.

Das Schöffengericht monierte, dass der Angeklagte die Weisungen nicht ernst nehme, sich nicht daran halte und versuche, Verstöße verdeckt zu halten. Eine gewisse Veranlagung scheine bei ihm zu bestehen und er mache nichts dagegen. Man müsse deutliche Signale setzen, hatte die Staatsanwältin gefordert. Das Gericht ging noch vier Monate über ihre Strafforderung hinaus. Und der Mann bleibt in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.