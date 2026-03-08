Die protestantischen Kirchen in Großsteinhausen und in Maßweiler sollen stillgelegt werden. Die Geistlichen Verena Krüger und Uwe Beck halten Ausschau nach Alternativen.

„Überraschende Reaktionen“ registriert Verena Krüger, Pfarrerin in der protestantischen Kirchengemeinde Großsteinhausen-Bottenbach, auf die Ankündigung, dass die Kirche in Großsteinhausen stillgelegt werden soll. Die Kirche ist beim Gebäudepriorisierungsprozess ebenso wie das Gotteshaus in Maßweiler in der „roten Kategorie“ gelandet. Das bedeutet, das Gebäude gilt nicht mehr als förderungswürdig und wird stillgelegt. Die Kirchenbezirke sollen sich bis 2030 von 30 Prozent ihrer Gebäudelast trennen, weil die finanziellen Mittel nicht mehr reichen.

Nicht nur Ortsbürgermeister Volker Schmitt, auch viele andere aus dem Dorf sowie aus Kleinsteinhausen und Riedelberg, die zu ihrer Gemeinde gehörten, hätten umgehend das Gespräch gesucht, darunter auch Katholiken. „Vorwürfe an mich gab es keine. Es kamen nur Unterstützungsangebote. Wir geben uns nicht geschlagen. Ich habe absolut Hoffnung“, fasst Krüger zusammen.

Ein Kirchbauverein könnte übernehmen

Schon seit geraumer Zeit wisse man, dass sich die Kirche nicht mehr trägt. Auch für das Presbyterium sei das keine Neuigkeit gewesen. Die Gemeinde sei zu klein, um die Kosten stemmen zu können. Einig sei man sich, „dass die Kirche im Dorf bleiben muss“. Das Gebäude sei dorfbildprägend. Dass die Kirche nicht nur aus Steinen bestehe, sondern die Menschen Erinnerungen mit ihr verbinden, stehe außer Frage. Krüger: „Sie ist ein ganz wichtiger Teil unseres Dorfes.“

Es gelte, nach vorne zu blicken und zu fragen, was man tun kann. Und da gebe es schon Überlegungen, sagt Krüger. Etwa die Kirche an einen Kirchbauverein zu verkaufen. „Ein Kirchbauverein, der das Gebäude übernimmt, wäre unser Traum.“ Wie das geht, habe sie unverzüglich bei der Landeskirche angefragt. Vorstellbar sei auch, dass das Feuerwehrhaus einzieht. Das Gebäude bliebe dann von außen wie bisher erhalten.

Weiterhin ein Ort der Begegnung

Auch das gegenüber der Kirche gelegene Gemeindehaus, das man ohnehin in den Wintermonaten für Gottesdienste nutze, könne weiterhin ein Ort der Begegnung sein. Dort gebe es eine Küche und eine Toilette; es werde auch für Veranstaltungen vermietet. „Die Frage ist wirklich, ob ich eine Kirche vorhalten muss, die nur einmal im Jahr voll wird“, merkt die Pastorin an. Gottesdienste werden in Großsteinhausen derzeit alle 14 Tage gefeiert.

Uwe Beck ist Pfarrer in der protestantischen Kirchengemeinde Contwig-Stambach. Die Seelsorge in der protestantischen Gemeinde Maßweiler-Rieschweiler teilt er sich mit Verena Krüger. Dort war zuvor Silke Gundacker Pfarrerin. Nachdem diese zur Dekanin des Kirchenbezirks Zweibrücken gewählt wurde, wurde die Stelle in Maßweiler-Rieschweiler nicht mehr besetzt. Uwe Beck verwaltet nach eigenen Angaben die Gemeinde in Maßweiler, Verena Krüger die in Rieschweiler.

Im Wechsel mit den Katholiken?

„Für die Gottesdienste in Maßweiler müssen wir nach anderen Möglichkeiten schauen“, sagt Uwe Beck. Wenn es bis 2030 keine Mittel mehr für die Kirche gebe, dürfe diese nicht mehr benutzt werden, „auch nicht zwischendrin für einzelne Veranstaltungen“, so Beck. Das Bauwerk werde abgeschlossen. Negative Äußerungen, weil die Kirche in Maßweiler stillgelegt wird, habe er keine vernommen, sagt Beck: „Wir wissen alle, dass es so nicht weitergeht.“

Da auch die Katholiken im Ort ihr Gotteshaus nur alle 14 Tage nutzten, ebenso wie die Protestanten, könne er sich vorstellen, in der katholischen Kirche im Wechsel mit den Katholiken Gottesdienst zu feiern. „Als Simultankirche, wie dies früher häufig der Fall war, etwa auch in Contwig“, erklärt Beck. Davon könne sogar ein Impuls ausgehen; Katholiken und Protestanten könnten ihre Gottesdienste gegenseitig besuchen. Beck: „Wenn mehr Leute in der Kirche sind, fühlt sich das besser an.“

„Müssen gemeinsam Wege finden“

Eine weitere Option könne das Bürgerhaus sein: „Stühle reinstellen und ein E-Piano“. Auch der Weg zu anderen Gemeinden sei vorstellbar. Im städtischen Umfeld sei dies wegen der kürzeren Wege sicherlich einfacher als auf dem Land, gibt Uwe Beck zu bedenken. Und dennoch beobachte er „eine gewisse Mobilität der Leute“. Sie besuchten durchaus auch Gottesdienste im Umkreis, wenn ihnen die Uhrzeiten besser passten. Für Ältere könne er sich einen Fahrdienst vorstellen. „Das wäre alles machbar, wir reden nicht von Massen.“

Beck ist überzeugt, dass sich eine Lösung finden wird, auch in Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeister Herbert Semmet. Die Ortsgemeinde könnte die Kirche beispielsweise kaufen oder man könne einen Förderverein für den Erhalt der Kirche gründen, schlägt Beck vor. „Wo“s hingeht, wissen wir noch nicht. Aber wenn wir die Kirche erhalten wollen, müssen wir gemeinsam Wege finden.“