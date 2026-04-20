Die Eiche an der Marbachhütte stellt eine Gefahr für Besucher da. Dass sie als Naturdenkmal ausgezeichnet wurde, war wohl ein Missverständnis.

Ein Irrtum, ein Scherz? Es lässt sich nicht mehr klären, wie es dazu kam, dass die Eiche an der Marbachhütte in Wallhalben fälschlicherweise mit dem Hinweisschild Naturdenkmal versehen wurde. Fakt ist – das wurde von Gemeinde- und Forstseite mit der Kreisverwaltung geklärt –, dass die Eiche kein Naturdenkmal ist. Weil sie zudem eine Gefahr für die Nutzer der Marbachhütte darstellt, hat der Rat den Forst beauftragt, die Eiche zu entfernen. Ein Forstfachmann bestätigte, dass es an der Eiche ein Totholzproblem gebe.

Eichenholz für Tische und Bänke?

Die Grillhütte, die vor wenigen Jahren durch einen Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden war, spielt in den Zukunftsplanungen der Gemeinde eine große Rolle. Im Rahmen des Zukunftschecks Dorf spielte die Wiederbelebung der Hütte als Treffpunkt eine wichtige Rolle. Wenn sich wieder verstärkt Erwachsene und Kinder dort treffen, um zu feiern, müsse die Gefahr beseitigt sein. Auch ein paar Fichten, die bereits mehr hängen als stehen, sollen im Zuge der Arbeiten entfernt werden.

Gewinn, zeigte Revierleiter Hermann Gries auf, werde die Gemeinde mit dem Holz wohl keines machen. Es sei kein wertvolles Eichenholz, eher Brennholz. Es soll aber geprüft werden, ob das Holz nicht so geschnitten werden kann, dass daraus zum Beispiel Bänke oder Tische gebaut werden können, die die Gemeinde aufstellen kann. Gries war im Rat, um den Forstwirtschaftsplan vorzustellen, der der Gemeinde voraussichtlich Einnahmen von 2200 Euro bringen wird. Um die Marbachhütte wieder als Treffpunkt zu etablieren, beschloss der Rat, das Dorfbudget 2025 – das sind 1500 Euro – zu nutzen, um die Hütte wieder auf Vordermann zu bringen.