Die Zentralbücherei der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben öffnet ab Dienstag wieder. Damit die Auflagen wegen der Corona-Pandemie eingehalten werden können, werden aber die Öffnungszeiten bis auf Weiteres angepasst: Die Bücherei öffnet dienstags und donnerstags (jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr) sowie samstags (10 bis 13 Uhr). Statt über den Haupteingang der Verwaltung, die weiterhin nur mit Termin erreichbar ist, kommen Gäste über einen Eingang auf der Rückseite des Gebäudes zur Bücherei. Der Weg ist ausgeschildert, teilte Leiterin Andrea Grothe mit. Dort stehen für die Kunden Bücherei-Körbchen bereit, über die der Zugang geregelt wird. Es dürfen sich nicht mehr als zwölf Personen gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Kinder unter zehn Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen die Bücherei betreten.

Im gesamten Gebäude der Verwaltung gilt die Mundschutzpflicht. Die Verweildauer in der Bücherei sollte sich auf das Aussuchen von Medien beschränken, die Internet-Plätze können nicht genutzt werden.

Den seit April angebotene Abhol- und Rückgabe-Service übers Fenster gibt es weiterhin für die Zeiten, in denen die Bücherei nicht geöffnet hat. Der Service sei im vergangenen Monat viel genutzt worden. Termine per E-Mail an buecherei@waldfischbach-burgalben.de.

Der Lesesommer findet statt: Das ist die gute Nachricht für alle Fans der landesweiten Sommerleseaktion. Angesichts der besonderen Situation sei dieses Jahr zwar vieles anders, aber es gibt wie immer Preise zu gewinnen, und die Bücherei habe für den Lesesommer viele neue Bücher angeschafft. Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren können sich ab sofort anmelden. Anmeldekarten gibt es in der Bücherei und online: www.lesesommer.de oder per E-Mail an lesesommer@waldfischbach-burgalben.de. Der Lesesommer startet in der Zentralbücherei am Dienstag, 23. Juni, und läuft bis 22. August.