Sehr hell soll es werden. Unten all die Büros, die die Besucher am häufigsten brauchen, und in der Mitte ein Sitzungssaal. Oben ein begehbarer Innenhof, der dem Gebäude eine Leichtigkeit verleihen soll. Wann das neue Rathaus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben fertig ist, lässt sich noch nicht sagen. Vor Weihnachten kam es aber einen wichtigen Schritt voran.

Das finanzielle Fundament für den Neubau des Rathauses der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen steht.