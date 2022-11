Den glühend bunten Herbstwald sollte man jetzt noch genießen. Die Natur wird bald kahl und grau in den Winterschlaf gehen. Der Regen und die milden Temperaturen haben dazu geführt, dass der Wald erst so spät in sein farbenfrohes Blätterlkeid geschlüpft ist. Und nicht nur Bauern freuen sich über eine bestimmte Sache.

„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der Herbst beginnt“, heißt es in einem Volkslied. „Der Herbst hat seinen eigenen Charme. Er verzaubert die Landschaft in ein seltenes Farbenspiel. Bei dieser noch aufmunternden Stimmung wird man doch bereits leicht wehmütig, denn jetzt kommen doch die grauen, windigen und die vielen ungemütlichen Tage in die Winterzeit hinein,“ sagt Christa Schwuchow aus Winterbach-Niederhausen. Sie hat den Wald und die leuchtend grünen Wiesen unmittelbar vor der Haustür, so dass sie jede Woche den Wandel der Jahreszeit bemerkt. Vor allem sei dieser Herbst bisher sehr angenehm gewesen.

Er habe zahlreichen Landwirten einige Sorgen genommen, dass ihre Futtervorräte im Frühjahr zu zeitig zur Neige gehen könnten. Nun wächst es draußen weiter, so dass man annehmen könnte, dass die Bauern Anfang Dezember noch einmal einige Kleeäcker mähen müssten, weil das Futter so stark geworden ist. Der Regen habe die Landschaft aus ihrer Sommerdürre förmlich explodieren lassen, meint die Bauersfrau aus Niedershausen. Überall würden jetzt auch wieder die Quellen sprudeln, die über Monate völlig versiegt waren. Am Großbundenbacher Berg hat der Brunnen neben der Straße wieder zu laufen begonnen, der seit ihren Jugendtagen immer sprudelte, freut sich Schwuchow. Dies zeige, wie dramatisch die Trockenheit in diesem extrem heißen Sommer war. Nun könnten Natur und Bauern wieder tief durchatmen, denn auch das ausgesäte Getreide und der Raps haben in ihrer Entwicklung von diesem „goldenen Herbst“ profitiert.

Keltendusche im Wallhalbtal plätschert wieder

Auch Arnold Kölsch aus Maßweiler freut sich über die farbenfrohe Landschaft, wenn er von seinem Wohngrundstück übers Dorf in die Waldlandschaft zum Mühlental und Schlosswald blickt. Der Wald hat durch den ergiebigen Regen eine Erholungsphase erlebt, so die Beobachtung von Kölsch, der mit seinem Sohn die Veränderung im eigenen Waldgrundstück beobachtet hat. Trotzdem sei der Wald noch längst nicht überm Berg, denn zu sehr hätten die vergangenen trockenen Jahre an seiner Vitalität gezehrt. Kölsch selbst hat schon begonnen, einen Mischwald zu entwickeln, der besser durch die Klimaveränderung kommen soll.

Im Wallhalbtal am Keltenpfad, wo das Naturdenkmal „Keltendusche“ von den Wanderern und Urlauber bewundert wird, da plätschert jetzt auch wieder, zwar noch ganz zart, das Wasser in die Tiefe und in die Naturbadewanne aus Buntsandstein. Bald vier Monate ist kein Tropfen Wasser mehr über die Kante des Sandsteindaches gerieselt. Auch in den Klammen des Waldes sei jetzt überall wieder ein wenig Regenwasser zu sehen. „Es ist ein Segen, dass sich die Natur wieder ein wenig erholen kann“, sagt Kölsch.

Grüner Blätterwald wird bunt und dann kahl

Zu den ersten Herbstboten gehören bunt verfärbte Blätter und Pflanzen. Es werden Farben in gelb, braun, orange, rot und weiteren Schattierungen sichtbar, wie sie in keinem bewährten Farbkasten der Kinder vorkommen. Was passiert plötzlich mit unseren grünen Blättern und dem über Monate geschlossenen Blätterdach des Laubwaldes? Im Frühjahr und durch den Sommer hindurch überdeckt der grüne Blattfarbstoff, das Chlorophyll der Photosynthese, diejenigen Farbstoffe, die für andere Aufgaben im Blatt enthalten sind.

Kommt der Herbst, wird das wertvolle Chlorophyll in seine Bestandteile zerlegt und im Stamm und den Ästen gespeichert. Somit stehen im Frühjahr wieder alle notwendigen Baustoffe für das Blattwachstum zur Verfügung. Dies führt schließlich zum Abbau der Versorgung der Blätter und Freisetzung der neuen herbstlichen Farbstoffe. Außerdem werfen die Laubbäume das Blattwerk ab, um sich auf den Wassermangel im Winter einzustellen. Auch im Sommer erleben wir bei extremer Trockenheit, dass die Bäume ihre Blätter abwerfen, um die Verdunstung ihrer Nährstoffe zu verringern, erläutert Hans Göppel vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) im Zweibrücker-Land.. Zur Winterzeit, wenn stärkerer Frost kommt, haben es die Bäume viel schwerer, ausreichend Wasser über das Wurzelwerk anzusaugen. Bei einer etwa 100-jährigen Buche können pro Tag 400 Liter Wasser benötigt werden, so die Naturforscher. Durch den Blattabwurf befreien sich unsere Bäume auch von Umweltgiften. Außerdem schützt das fehlende Laub die Bäume weitgehend vor den Schäden der Schneelast.

Sensibles und feinfühliges Gefüge

Schon längst ist der Humus, der durch das niedergefallene Laub im Wald entsteht, der so wichtige Dünger für einen gesunden Wald. Der Waldboden wird zudem ein Lebensraum für viele Lebewesen im Wurzelgeflecht des Waldes, sagt Revierförster Hermann Gries aus Knopp-Labach, der für die Waldlandschaft rund ums Mühlental und einiger Dörfer der Sickinger Höhe zuständig ist. Das fehlende Laub ermöglicht im Frühjahr zudem den Einfall von ausreichend Sonnenlicht, damit die Knospen der Bäume wieder kräftig austreiben können. „Ja, unser Wald ist ein sensibles und feinfühliges Gefüge, was unter Umweltschäden oft zu stark leiden muss“, sagt der Forstfachmann. Und auch Hans Göppel meint: „Um die Gesundheit des Waldes müssen wir uns viel stärker bemühen, damit wir weiterhin gute Luft und ein erträgliches Klima haben.“