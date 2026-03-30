Ein Polizist muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten. Die Kamera seines eigenen Streifenwagens hat alles gefilmt.

Polizeibeamte – mit und ohne Uniform – sind an Gerichten kein seltenes Bild, müssen sie doch regelmäßig als Zeugen aussagen. Am Montag musste ein Pirmasenser Polizist allerdings auf der Anklagebank des Amtsgerichts Platz nehmen. Der 60-jährige Südwestpfälzer musste sich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung im Amt vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Januar 2025 nach einer Verfolgungsjagd den Tatverdächtigen, der bereits gefesselt am Boden lag, gegen den Oberkörper getreten zu haben. Und das grundlos, wie die Vertreterin der Staatsanwaltschaft betonte.

Verfolgungsjagd endet in Frontalcrash

Der Beamte erklärte, dass dem Tritt ein sehr komplexer Sachverhalt vorausgegangen sei. Gemeinsam mit einem 30-jährigen Kollegen verfolgte der Angeklagte in Rodalben einen VW Golf. Trotz mehrerer Aufforderungen raste der Tatverdächtige durch die Stadt. Zum Stehen kam er erst, als er frontal mit einem geparkten Auto kollidierte.

Sein jüngerer Kollege habe den Mann am Boden fixiert, aber Probleme bei der Fesselung gehabt. Weil die Situation deshalb nicht unter Kontrolle gewesen sei und der Verdächtige laut pöbelte, sei der 60-Jährige zu ihm gegangen, um ihn „wachzurütteln“, wie er sagte. „Ich wollte ihm zu verstehen geben, dass er seinen Auftritt hatte und jetzt Ruhe ist. Ich habe ihn mit dem Spann berührt, aber nicht mit dem besohlten Schuh nach ihm getreten“, beteuerte er. Er habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, den am Boden liegenden Mann zu verletzen. Wie stark der Tritt war und welche Schmerzen dabei entstanden, konnte der flüchtige Fahrer vor Gericht nicht sagen. Der Mann ist in der Zwischenzeit verstorben.

Dash-Cam zeichnet Tat auf

Die Prozessbeteiligten konnten sich dennoch ein genaues Bild von der Tat verschaffen. Die Kamera des Streifenwagens, die sogenannte Dash-Cam, hat in der Januarnacht alles aufgezeichnet.

Der 30-jährige Beamte, der auf dem Tatverdächtigen kniete, wirke völlig entspannt, merkte die Richterin an. Von Problemen bei der Fesselung oder gar einer unkontrollierten Situation, wie vom Angeklagten geschildert, könne nicht die Rede sein. Auch könne sie nicht nachvollziehen, was den erfahrenen Polizisten zu dem Tritt veranlasste. Der Angeklagte führte das laute Rumblöken als Grund an. „Das können Sie als Polizeibeamter doch nicht mit körperlicher Gewalt unterbinden“, gab ihm die Richterin zu verstehen.

Zweibrücker Kollege sichtet Aufnahmen

Sein 30-jähriger Kollege machte als Zeuge von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Da gegen den jungen Beamten in gleicher Sache ein Strafverfahren läuft, ist er nicht verpflichtet, sich durch eine Aussage gegebenenfalls selbst zu belasten. Anders sah es bei einem gleichaltrigen Polizisten von der Zweibrücker Dienststelle aus. Er war es, der überhaupt erst bemerkt hat, dass der Einsatz rund um die Verfolgungsjagd wohl nicht ganz sauber ablief.

Der Zweibrücker Beamte hatte die Aufgabe, den Unfall des Fluchtwagens aufzunehmen. In solchen Fällen ist es Vorschrift, dass eine andere Dienststelle die Ermittlungen leitet. Erst etwa zehn bis zwölf Tage später habe er sich die Dash-Cam-Aufnahme angeschaut – einschließlich des Tritts gegen den am Boden liegenden Mann. „Das sah nicht gut aus“, sagte der junge Polizist vor Gericht. Er habe das Video seinem Dienstgruppenleiter gezeigt, der es wiederum der Leitung der Zweibrücker Polizeiinspektion vorspielte. Schließlich habe die Leitung den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Eigentor der Verteidigung

Dem 30-Jährigen war deutlich anzumerken, wie sehr es ihm widerstrebt, seine eigenen Polizeikollegen zu belasten. Dennoch wurde er von der Richterin gebeten, sich das Video im Gerichtssaal nochmals anzuschauen und seine polizeiliche Einschätzung abzugeben. „Der Kollege, der auf dem Verdächtigen sitzt, hat ihn unter Kontrolle“, sagte er, womit er den Ersteindruck von Richterin und Staatsanwältin bestätigte.

Der Verteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Andreas Meuthen, hatte indes eigene Zeugen geladen. Vier weitere Pirmasenser Polizeibeamte, die an dem Fall beteiligt waren, sollten zugunsten seines Mandanten aussagen. Dieser Schachzug sollte sich bereits während der ersten Zeugenaussage als Eigentor erweisen.

Polizeilich nicht zu erklären

Ein 33-jähriger Beamter wurde befragt. Er war es gewesen, der den Fluchtfahrer auf die Dienststelle brachte. Zu der Verfolgungsjagd habe dieser sich nicht äußern wollen und bei einer ärztlichen Untersuchung seien „keine augenscheinlichen Verletzungen“ festgestellt worden.

Auch ihn bat die Richterin, vorzutreten und sich das Video anzuschauen. „Es sieht so aus, als sage der Verdächtige etwas“, meinte der Beamte. Der Frage der Richterin, ob etwas Gesagtes mit einem Tritt erwidert werden sollte, versuchte er auszuweichen. Richterin und Staatsanwältin erinnerten den Polizisten wiederholt daran, dass körperliche Gewalt in so einem Fall nicht angebracht ist – unabhängig davon, welche Beleidigungen jemand ausspricht. Nach längerem Hin und Her räumte der Zeuge ein: „Der Tritt ist aus meiner Sicht polizeilich nicht zu erklären.“ Rechtsanwalt Meuthen verzichtete in der Folge auf die drei weiteren Zeugen.

„Sie haben eine Grenze überschritten“

Die Staatsanwältin sah sich in ihrer Anklage vollumfänglich bestätigt. Das Video zeige deutlich den Tritt des 60-Jährigen, der sich aufgrund des schweren Schuhwerks, das Polizisten im Einsatz tragen, als gefährliche Körperverletzung qualifiziert. „Egal, was der Mann gesagt hat, es rechtfertigt keinen Tritt. Ein erfahrener Polizeibeamter muss sich anders zu helfen wissen“, betonte die Staatsanwältin und ergänzte: „Sie haben eine Grenze überschritten.“ In ihrem Plädoyer forderte sie, den Südwestpfälzer zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten zu verurteilen, die über zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden kann, sowie zu einer Zahlung von 3500 Euro an den Pfälzischen Verein für Soziale Rechtspflege.

Verteidiger Andreas Meuthen kam naturgemäß zu einem anderen Schluss: „Mein Mandant wollte ihm nicht wehtun, er wollte nur für Ruhe sorgen.“ Für ihn sei es einfache Körperverletzung. „Ich halte eine Geldstrafe deshalb für ausreichend“, so Meuthens Forderung.

Die Richterin verurteilte den Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt zu acht Monaten Freiheitsstrafe und 3500 Euro Geldauflage. In Haft muss der 60-Jährige aber nicht. Wie schon von der Staatsanwaltschaft angeregt, wird die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die Polizei müsse sich an hohen Maßstäben messen lassen, stellte die Richterin klar und ergänzte: „Sie hätten besonnener agieren müssen.“