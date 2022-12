In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land müssen die Bürger im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten für die Wasserversorgung steigen drastisch: der wiederkehrende Beitrag für die Fixkosten um die Hälfte, die Verbrauchsgebühr um ein Viertel.

„Die Erhöhung tut weh“, sagte Bürgermeister Klaus Weber (CDU) am Mittwochabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderates in der Schweixer Grenzlandhalle. Aber es führe wohl kein Weg an ihr vorbei. Im Jahr 2022 hat das Wasserwerk der Verbandsgemeinde einen Verlust von 182.000 Euro eingefahren. „Wenn wir jetzt weiter mit Verlust kalkulieren, müssen wir Zinsen bezahlen. Diese Zinsen müssen die Bürger auch bezahlen“, bemerkte er.

Der Wasserverkaufspreis lag seit 2012 bei 1,56 Euro netto (1,67 Euro brutto) je Kubikmeter Wasser, er soll jetzt auf 1,95 (2,09) Euro steigen. Die wiederkehrenden Beiträge orientieren sich an der Grundstücksgröße. Für ein 800 bis 1200 Quadratmeter großes Grundstück fallen künftig 222,65 Euro an, bislang waren 145,52 Euro zu zahlen. Bei einem Vier-Personen-Haushalt und einem Jahresverbrauch von 30 Kubikmetern steigen die monatlichen Pro-Kopf-Kosten von 20,32 auf 23,80 Euro. Darin enthalten ist auch der Abwasserpreis.

Abschreibungen und Zinsen wirken sich aus

Durch die zuletzt hohen Investitionen in die Infrastruktur des Wasserwerkes – das Wasserwerk Schelermühle wurde neu gebaut, eine Y-Leitung wurde zur Anbindung an das Netz gelegt – steigen die Abschreibungen und die Zinsen für Darlehen, erläuterte Werkleiter Alexander Röckel dem Rat. Durch die unübersichtliche Lage an den Energiemärkten, den Lieferschwierigkeiten und den gestiegenen Materialkosten seien die Ausgaben nur schwer kalkulierbar, sagte Röckel. Ursprünglich hatte der Werkleiter einen Wirtschaftsplan mit einer moderaten Gebührenerhöhung und einem Verlust von 100.000 Euro kalkuliert. Der Werksausschuss hat vor einer Woche dann vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan ohne Verlust aufzustellen.

„Es besteht die Gefahr, dass der Bauch der Verluste immer größer wird, wenn wir nicht auf die Null kalkulieren“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Lehmann. Steffen Schehrer (CDU) erklärte, dass es notwendig sei, die Gebühren zu erhöhen, damit die „Null-Verlustgrenze“ erreicht werde, „auch wenn es uns weh tut“. Dirk Mistler (FWG) betonte, dass man um die massive Erhöhung nicht herum komme. Mit der einstimmigen Annahme des Wirtschaftsplans wurde die Erhöhung der Wassergebühren beschlossen.

Verlust im Abwasserbereich

Eine Erhöhung der Gebühren gibt es auch im Abwasserbereich. Weil dort aber in den Jahren 2010 bis 2020 rund 1,1 Millionen Euro Gewinne erwirtschaftet wurden, kann der Anstieg auf Kosten eines Jahresverlustes von 90.000 Euro gedämpft werden. Je Kubikmeter Schmutzwasser sind künftig 4,50 Euro statt bislang 4,30 Euro zu zahlen. Hätte auch hier der Verlust über die Gebühren abgedeckt werden sollen, wären künftig 4,70 Euro zu zahlen. „Das können wir so lange tun, bis der Kassenbestand abgeschmolzen ist“, sagte Weber.