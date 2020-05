Die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie rufen bisweilen kreative Aktionen hervor. Dazu zählt seit Freitagnachmittag ein Kinder-Trimm-Dich-Pfad in Trulben. Ideengeber ist Erzieher Christopher Groß von der Kindertagesstätte St. Stephanus. Der Parcours umfasst 22 Stationen mit Tiermotiven.

Zum Erzieherteam gehört seit April Christopher Groß, der derzeit teilweise im Homeoffice arbeitet. Kita-Leiterin Sabine Kuhn hatte ihm die Aufgabe gestellt, sich unter Verwendung der im März angeschafften Kita-Info-App eine Aktion zum Thema Bewegung einfallen zu lassen. Hintergrund ist die Corona-Pandemie: Bei den aktuellen Einschränkungen komme Bewegung bei den Kindern oft zu kurz. Das Ergebnis von Groß’ Überlegungen ist der Trulber Kinder-Trimm-Dich-Pfad.

Mit 22 verschiedenen Tieren bringt Groß Kinder auf dem Trimm-Dich-Pfad in Bewegung. Zähne zeigen wie ein Krokodil, den Kopf drehen wie eine Eule, laufen wie ein Pinguin und flattern wie ein Schmetterling. Das Nilpferd fordert die Kinder auf, seinen schwerfälligen Gang nachzuahmen. Auch Ente und Schnecke sollen imitiert werden.

Mit den zwei größten Kindern aus der Notbetreuung hat Groß am Freitagnachmittag die 22 verschweißten Bilder an Pfählen, Masten und Straßenleuchten nahe der Kindertagesstätte, in der Straße „Im Brühl“ und auf dem Verbindungsweg dazwischen sowie am Festplatz angebracht. Die Eltern der Kita-Kinder wurden mit der neuen App über das Projekt informiert. Auch Erwachsene dürfen sich von den Bildern inspirieren lassen, quasi zum Kind werden und den Parcours mitmachen, meint Kita-Leiterin Kuhn.

Trulben-Rallye

Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld sagte auf Nachfrage: „Ich selbst bin von dieser Aktion heute freudig überrascht worden.“ Die Ortsgemeinde organisiere ebenfalls eine Aktion für Kinder und Jugendliche: Seit Montag wird zu einer Trulben-Rallye aufgerufen, zuerst auf Facebook und im Dorffunk, ab Freitag auch im Amtsblatt der Verbandsgemeinde. Bei insgesamt 34 Fragen geht es um die Erkundung Trulbens. Zudem können Ideen für Verbesserungen im Ort eingereicht werden. Die Aktion läuft bis 19. Juni. Für jeden abgegebenen Fragebogen gibt es zwei Kugeln Eis. Die ersten drei Preisträger erhalten Geschäftsgutscheine über 50, 30 und 20 Euro. SPD-Ratsmitglied Helena Fuchs hatte die Idee. Zusammen mit der Fraktionsvorsitzenden Jacqueline Wagner hat sie einen Fragebogen erstellt. Den Ablauf der Aktion haben die beiden mit Fraktionskollegin Gaby Hatzfeld geplant. Hatzfeld hat sich um die restliche Finanzierung gekümmert.