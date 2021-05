Der 1975 eingeweihte Trimm-dich-Pfad bei Münchweiler ist in die Jahre gekommen. Ulrike Kästner, die zweite Beigeordnete, will ihm neues Leben einhauchen. Mit wissenschaftlicher Begleitung der Uni Kaiserslautern soll der Sportpfad neu gestaltet werden und ein Alleinstellungsmerkmal erhalten.

Der Ortschronik von Dorfchronist Werner Dillenkofer zufolge war Münchweiler die erste Gemeinde im Landkreis, die über einen Trimm-dich-Pfad verfügte. Man schrieb den 3. Mai 1975, als der damalige Bürgermeister Karl Herrmann mit Verbandsbürgermeister Paul Durm bei strömendem Regen den 2,5 Kilometer langen Rundkurs über den Kaltenbacher Tunnel eröffnete. 20 Stationen waren angelegt worden. Aber einmal in Dienst gestellt, fühlte sich niemand für die Pflege des Pfads zuständig. Der Fitnessparcours verfiel. Ende 2018 griff Ratsmitglied Natalie Welle das Thema auf: Sie schlug vor, auf ein Förderprogramm der Allgemeinen Ortskrankenkasse zurückzugreifen. Das wollte die Gemeinde prüfen.

Inzwischen ist Bewegung in die Sache gekommen, berichtete Bürgermeister Timo Bäuerle in der jüngsten Ratssitzung. Ulrike Kästner hat sich mit der Uni Kaiserslautern kurzgeschlossen. Sie setzt sich für eine Sanierung des Trimm-dich-Pfads ein, die durch eine Bachelorarbeit begleitet wird. Studenten sollen den neuen Trimm-dich-Pfad planen und Finanzierungsideen entwickeln.

Paten sollen Stationen pflegen

2016 hatte Kästner im Tourismusausschuss das Konzept eines Natur-Sport-Lehrpfads vorgestellt, für dessen einzelne Stationen Gerätepaten verantwortlich sind. Der Lehrpfad sei an den Kosten gescheitert. Dennoch will sie an der Idee der Patenschaften festhalten: Einwohner aus dem Ort und der Umgebung sollen die Stationen pflegen und kontrollieren.

„Bedingt durch die derzeitige Corona-Pandemie verbringen viele Deutsche ihren Urlaub in unserer Region“, meint die Beigeordnete. Die Südwestpfalz gewinne an Attraktivität und werde stärker nachgefragt als bisher üblich. Der Wald solle als Erlebnisraum neu entdeckt werden. Der Münchweilerer Trimm-dich-Pfad habe eine optimale Lage und Länge, betont die Initiatorin. Je nach Anspruch könne man bis zu fünf Kilometer ablaufen. Aber die Geräte seien marode und für den Gebrauch nicht mehr zugelassen. Das soll sich ändern. Der neue Parcours soll für jeden gedacht sein, „vom Sportler bis hin zum Naturliebhaber, Familien, Kindergarten und Schulgruppen“, sagt Kästner.