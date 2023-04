Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist immer für einen spektakulären Auftritt gut. Wenn Matthäus Burkhart an seinem „Alten Bahnhöf’l“ große Kräne auffahren lässt, gibt es was zu sehen. Dieses Mal einen schwebenden Triebwagen. Den baut der Eisenbahnfan in sein neues Themen-Hotel ein.

Etwa 40 Tonnen schweben von den Gleisen zum neuen Standort. Zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden, um das Spektakel zu verfolgen, auch die SWR-Landesschau ist dabei.