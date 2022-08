Opfer eines Trickdiebstahls wurde vermutlich eine 63-Jährige am Montag morgen an der Bushaltestelle Pirmasenser Straße 62 in Dahn. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 63-Jährige, die gegen 9.50 Uhr an der Haltestelle auf den Bus wartete, zuerst von einer 30- bis 35-jährigen Frau mit kurzen Haaren in ein Gespräch verwickelt; diese Frau führte ein Fahrrad mit. Dazu gesellte sich dann eine weitere Frau, etwa 60 Jahre alt. Diese kam der Wartenden körperlich sehr nahe und erklärte in einem osteuropäischen Akzent, dass der Bus bald käme. Danach stieg die Geschädigte in den Bus. Während der Fahrt bemerkte sie, dass ihr silberner Armreif fehlte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die ältere der beiden Frauen soll etwa 60 Jahre alt sein, von dünner Statur, mit blondierten langen Haaren und grauen Strähnen, welche zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Die Geschädigte gab noch an, dass die Fahrradfahrerin an der Haltestelle in Lemberg und die ältere Frau in Pirmasens ausstiegen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen an der Haltestelle beobachtet haben oder die Angaben zu den beiden Frauen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Dahn entgegen, per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter Telefon 06391 916-0.