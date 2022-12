Am Sonntag, 18. Dezember, rollen sie wieder und dieses Mal durch die gesamte Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Weihnachtlich geschmückte Traktoren sind unterwegs, um Weihnachtsstimmung in die Dörfer zu tragen.

50 Traktoren, die gemeinsam eine rollende Weihnachtslichterkette bilden, starten gegen 17 Uhr in Höheinöd. Sie tragen auf großen Reifen Weihnachtsgrüße und vorweihnachtliche Stimmung in die Verbandsgemeinde. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein Riesenerfolg. In Vorgärten entlang der Fahrtstrecke wurde gegrillt, Glühwein ausgeschenkt und gefeiert. Die Leute sollten – damals noch unter Corona-Bedingungen – die Chance haben, gemeinsam ein vorweihnachtliches Erlebnis zu feiern. Corona ist jetzt kein Thema mehr, „aber wir haben uns entschlossen, wieder zu fahren. Denn die Zeiten sind ja nicht einfacher geworden und wir merken schon seit Wochen, dass die Leute auf die Weihnachtstraktoren warten“, sagt Anna Käfer vom Organisationteam.

Einen Funken Hoffnung, den in dieser Zeit alle brauchen können, hatten die Traktorfahrer im vergangenen Jahr in die Dörfer tragen wollen. Und diesen Funken Hoffnung wollen sie auch in diesen herausfordernden Zeiten in die acht Dörfer bringen. Wann fahrt ihr? Kommt ihr auch bei uns vorbei? Diese Fragen werden Käfer und ihren Mitstreitern seit Wochen gestellt. Die erste Frage kann mit „Ja, am Sonntag“ beantwortet werden. Und die zweite Frage auch mit einem klaren Ja. „Dieses Mal fahren wir wirklich durch alle Orte der Verbandsgemeinde“, sagt Käfer. Auch durch Horbach und Schmalenberg, die im vergangenen Jahr aus organisatorischen Gründen nicht angefahren werden konnten.

Diesmal auch in Horbach und Schmalenberg

33 Kilometer lang ist die Strecke. Start ist in Höheinöd in der Bitscher Straße. Von dort aus geht es vorbei am mit weihnachtlichen Lichtern illuminierten Wort „Höheinöd“ in Richtung Hermersberg. Finale ist wieder in den Bruchwiesen in Waldfischbach-Burgalben. Vom Zuspruch, den es entlang der Strecke gegeben hatte, waren die Initiatoren überwältigt. „Aber was in den Bruchwiesen damals noch los war, das hat uns richtig überrascht“, bekennt Käfer. Viele Besucher, die die Traktoren an der Strecke gefeiert hatten, fuhren anschließend in die Bruchwiesen, um bei der Schlussaufstellung der Weihnachtsgefährte dabei zu sein. Ist auch in diesem Jahr wieder möglich. Es wird auch eine Bewirtung geben.

Die Fahrt kann im Internet per Livetracking genau verfolgt werden. „Man sieht immer, wo wir gerade sind“, sagt Käfer. So lasse sich gut abschätzen, wann es in den Dörfern sinnvoll ist, an die Strecke zu kommen.

Route