Im Katholischen Kirchenchor Geiselberg sind ein Mann und elf Frauen aktiv. Den Mitgliedern kommt es auf Gemeinschaft an. Besonders lange dabei ist Gaby Schneider-Krumholz.

Gaby Schneider-Krumholz singt seit 45 Jahren in Geiselberg. Die Gemeinde wurde für sie und ihren Mann Peter zur Heimat. Mit dem Singen begonnen hat sie in Petersberg, wo sie ihre Jugend verbrachte. „Mit 14 Jahren“, erinnert sie sich – Bernhard Hassler war ihr erster Chorleiter. „Meine Mutter hat bereits im Kirchenchor gesungen“, erzählt Schneider-Krumholz, die für ihr langjähriges Engagement vom Bistum Speyer geehrt wurde. Auch ihre Mitsängerinnen Christel Pfeifer (50 Jahre, davon 25 in Geiselberg) und Rita Mänges (40/35) halten dem Katholischen Kirchenchor schon lange die Treue, „und das Pflänzchen noch ein bisschen mit am Leben“, sagt Chorleiterin Sabine Käfer.

Zu Ehren Gottes singen, das tat Gaby Schneider-Krumholz bereits als Schülerin leidenschaftlich gerne. „Wir hatten in der Schule bereits eine Schola“, erinnert sie sich. Dass sie neben der Petersberger Kirche wohnte, „hat vielleicht auch eine Rolle gespielt“, sagt sie und lacht. Lachen ist ein gutes Stichwort, wenn sich die Frauen und ihr „änner Mann“ , der mit den Alt-Stimmen singt, zur Probe treffen. Alt würde auch Schneider-Krumholz gerne singen, weil sich die Stimme im Lauf der Jahre verändert hat. Aber im kleinen Geiselberger Chor zähle jede Stimmlage, „also singe ich nach wie vor Sopran“, erzählt sie. Der Chor singt zum Beispiel an Allerheiligen, gestaltet ein Adventssingen mit, ist aber auch bei gemeindlichen Veranstaltungen wie Altennachmittagen und Volkstrauertagen aktiv. Zu besonderen Anlässen – lieber Geburtstage, als Trauerfeiern – werden ebenfalls Ständchen zum Besten gegeben.

Privat gerne klassische Stücke auf der Playlist

Geprobt wird wöchentlich im Katholischen Pfarrheim. Bei den Proben, die Sabine Käfer leitet, ist neben der Freude an der Musik das Beisammensein besonders wichtig. Die Sängerinnen und der Sänger sitzen dann gerne noch zusammen, um zu reden und zu lachen.

Das musikalische Repertoire ist breit gestreut. Natürlich spielt die Kirchenmusik eine große Rolle. „Singet froh, wir haben Grund zu danken“, singt Schneider-Krumholz gerne. Aber auch Schlager von Udo Jürgens und Lieder von Hannes Wader werden zum Besten gegeben. Wenn sie privat Musik hört, steht oft Klassik auf dem Programm – vor allem Werke von Mozart.

Dass sie nicht der größte und nicht der stimmgewaltigste Chor sind, wissen die Mitglieder. Aber „wir sind einer der geselligsten“, sind sich die Geiselberger Sängerinnen einig. So lange es möglich ist, wollen sie noch mit Freude singen und sich in die Dorfgemeinschaft einbringen. Das nächste Mal am 1. Mai. Das Erbsensuppenessen des Katholischen Kirchenchores ist fester Bestandteil im Geiselberger Terminkalender. Wer fleißig wandert (Start ist um 10 Uhr) darf sich auf Erbsensuppe, die im großen Topf über Feuer zubereitet wird, Würstchen und Fassbier freuen. Und auf geselliges Beisammensein.

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.

