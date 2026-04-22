Der protestantischen Kirche in Großsteinhausen droht das Aus in fünf Jahren. Die Dorfbewohner sollen sich nun Gedanken machen, was dort entstehen könnte. Träumen ist erlaubt.

Wie kann es mit der evangelischen Kirche in Großsteinhausen weitergehen? Darüber wird am Donnerstag, 23. April, gesprochen. Für 19 Uhr laden Kirche und Ortsgemeinde in die Kirche ein. Kommen darf jeder, egal welcher Konfession. Hintergrund ist ein länger laufender Prozess im protestantischen Kirchenbezirk Zweibrücken, weil sich die Kirche von Gebäuden trennen muss. Die Bezirkssynode beschloss im Frühjahr: Die Kirchen in Großsteinhausen, Maßweiler und Bliesdalheim werden stillgelegt. „Das Presbyterium bedauert diese Entscheidung, kann sie aber nachvollziehen“, zeigt Verena Krüger, Pfarrerin der Kirchengemeinde Großsteinhausen-Bottenbach, Verständnis.

Sie betont: „Noch ist die Kirche offen und wird auch genutzt.“ Diese Nutzung sei aber nur bis ins Jahr 2030 gesichert. Zudem sei die Heizung seit 18 Monaten defekt, und eine neue Heizung koste mehr als die Pfarrgemeinde an Rücklagen habe. „Wenn gesagt wird, die Kirche habe so viel Geld, dann gilt das weder für unsere Kirchengemeinde noch für den Kirchenbezirk. Und auch die Landeskirche fährt ja einen nie dagewesenen Sparkurs. Das machen die ja nicht zum Spaß“, erklärt die Pfarrerin.

15 bis 20 Besucher im Gottesdienst

Über Winter – mittlerweile sogar schon ab Oktober – weicht die Kirche ohnehin ins Gemeindehaus aus. Heiligabend werde stets als ökumenischer Gottesdienst im Freien gefeiert, und für alle anderen Gottesdienste sei der Gemeinderaum ausreichend, auch bei Taufen oder mit dem Chor. Man dürfe auch nicht vergessen, dass Großsteinhausen-Bottenbach eine kleine Kirchengemeinde mit unter 1000 Mitgliedern sei und zwei Kirchen zu unterhalten habe – bei durchschnittlich 15 bis 20 Gottesdienstbesuchern. In Großsteinhausen gibt es außerdem eine katholische Kirche.

Bei dem Termin am Donnerstag soll es darum gehen, Ideen zu sammeln, was mit der Kirche geschehen könnte. „Wir träumen im Moment“, sagt Verena Krüger und ergänzt: „Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Die Fantasie spielen zu lassen. Was wäre denkbar, welche Modelle gibt es schon, und welche wären bei uns auch umsetzbar?“ Über Denkmalschutz und Finanzierung wolle man erst nachdenken, wenn alle Träume gesammelt sind. „Wir wollen die Ideen der Menschen hören und vor allem ernst nehmen“, erklärt die Pfarrerin und meint mit „Wir“ bewusst alle Großsteinhauser.

Damit „die Kerch im Dorf bleibt“

Schon jetzt hätten viele ihre Unterstützung angeboten, freut sich die Pfarrerin: „Auch für mich stehen da nicht nur Steine, wenn ich aus dem Fenster schaue. Auch ich verbinde mit dieser Kirche so viele tragende Feiern, von der Taufe der eigenen Kinder über bewegende Trauerfeiern, Konfirmationen, tolle Konzerte und ganz kleine leise Andachten. Auch mir fällt es nicht leicht, da Entscheidungen zu treffen.“ Sie sei froh, dass sie diese nicht alleine treffen muss, und sie danke allen, „die sich mit Fantasie, finanzieller Hilfe oder Muskelkraft beteiligen, damit ,die Kerch im Dorf bleibt’“.

Termin

Für Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, laden die evangelische Kirche und die Ortsgemeinde zur Gemeindeversammlung in die Kirche ein, um Ideen und Vorschläge zur weiteren Nutzung der Kirche zu sammeln.

