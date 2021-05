Die Tourismusbetriebe in der Südwestpfalz sollen so schnell wie möglich wieder öffnen können, fordert der Vorstand der Südwestpfalz Touristik in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Dreyer.

Seit sieben Monaten bestehe ein Beherbergungsverbot bei Reisen aus touristischem Anlass und trotz überzeugender Hygienekonzepte dürften Betriebe weiterhin keine touristischen Gäste empfangen, meldet sich der Vorstand der Südwestpfalz Touristik zu Wort. Bereits in der vergangenen Saison hätten die Hygienekonzepte in dieser Branche sehr gut funktioniert, sodass in diesem Bereich keinerlei Infektionsketten nachzuweisen waren.

Mit einem Schreiben an die Staatskanzlei fordert der Vorstand daher Ministerpräsidentin Dreyer auf, sich bei den weiteren Beratungen und Entscheidungen der Länder und des Bundes für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie die vielen Ferienwohnungsinhaber einzusetzen. Die Südwestpfalz weise seit Wochen niedrige Inzidenzzahlen auf. In Anbetracht der bevorstehenden Pfingstferien sollten nun die Betriebe für Touristen wieder regulär öffnen können.

Für Landrätin Susanne Ganster braucht der Tourismus in der Südwestpfalz zeitnah eine verlässliche Öffnungsperspektive: „Es geht um die Existenz von vielen Betrieben im Hotel- und Gaststättengewerbe, in einer Region, die maßgeblich vom Tourismus lebt.“