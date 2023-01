„Gefragt wie noch nie“ sei das Dahner Felsenland – so lautet die Bilanz der Dahner Tourist-Information nach der CMT-Fachmesse „Fahrrad- & Erlebnis-Reisen mit Wandern“ in Stuttgart. Von generell großem Interesse an der Südwestpfalz berichtet die Südwestpfalz-Touristik des Kreises, die noch bis Sonntag bei der CMT präsent ist.

Von Samstag bis Montag hatte sich die Dahner Touristik-Delegation mit der Region Wanderarena Pfälzerwald Nordvogesen auf der Fachmesse „Fahrrad- & Erlebnis-Reisen mit Wandern“ im Rahmen der großen Touristik-Messe CMT in Stuttgart präsentiert. Seit einigen Jahren wirbt die Urlaubsregion dort an einem 25 Quadratmeter großen Messestand für das Dahner Felsenland im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen.

Delegation aus Erfweiler wirbt für Hahnfels-Tour

Nachdem es bei der Wahl „Deutschland schönster Wanderweg 2023“ ein Premiumwanderweg aus der Dahner Region, die „Hahnfels-Tour“ in Erfweiler, ins Finale der letzten 15 Tagestouren schaffte, warben die Touristiker auch gezielt für den Wanderweg, über den online abgestimmt werden kann. Der Hit der CMT sei wieder die Wanderkarte mit den zwölf Premiumwanderwegen gewesen, stellte Jacques Noll, Leiter der Tourist-Info Dahner Felsenland, nach der Messe fest. Sie sei bisher in einer Auflage von weit über 150.000 Stück gedruckt worden. Sehr stark nachgefragt sei die neue Radkarte mit elf Radtouren auf deutscher und französischer Seite gewesen. Überraschend groß war die Aufmerksamkeit laut Noll bei der Broschüre mit Gastgebern von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen – trotz digitaler Vorlage auf der Homepage. Gefragt waren auch das gastronomische Angebot und die Wanderhütten sowie Angebote für Familien, ergänzt die stellvertretende Leiterin der Tourist-Information Anette Lang. Beworben wurde zudem der Mountainbikepark Pfälzerwald – Fragen wurden auch an dessen Stand gegenüber beantwortet.

Unerwartet großer Andrang

Der Trend zum Wandern setze sich fort, stellen generell die Mitarbeiter der Südwestpfalz Touristik fest, die sich mit dem Dahner Felsenland einen Stand bei der Sondermesse teilten. „Wir haben mit großer Nachfrage gerechnet, aber diesen Andrang an allen drei Tagen am Stand haben wir nicht erwartet“, stellte die Südwestpfalz Touristik-Geschäftsführerin Michaela Herbort fest. Fast 3000 Exemplare der Broschüre mit über 70 Tagestouren, Mehrtagestouren und Spazierwegen gingen an den drei Messetagen über die Theke. Viele Besucher berichteten überdies von Urlauben in der Südwestpfalz und bestätigten damit die Qualität bestehender Angebote, so Herbort.

Noch bis Sonntag in Stuttgart vertreten

Während die Sondermesse am Montagabend endete, geht es für die Touristiker des Kreises weiter; die Südwestpfalz Touristik ist zusätzlich am Stand der Pfalz-Touristik in der Halle 6, Stand E 10, vertreten. Über das Wandern hinaus können Interessierte sich dort über Ausflugstipps, familienfreundliche Angebote, Radfahren oder Wellnesswochenenden noch bis zum 22. Januar informieren.

Die CMT gilt als weltweit größte Urlaubsmesse mit über 2000 nationalen und internationalen Ausstellern. Landrätin Susanne Ganster ist zufrieden: Unter dem Dach der Pfalz aufzutreten, verschaffe der Region einen höheren Wirkungs- und Bekanntheitsgrad. Letztendlich habe der Gast ein größeres Angebotsspektrum.