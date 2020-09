Burgenromantik, die Faszination des Wassers, Wandern mit Eseln und Alpakas oder Erlebnis-Shopping: Auf rund 100 Seiten zeigt das aktuelle Südwestpfalz-Magazin die Schönheit und touristische Vielfalt der Region. Neu aufgelegt wurde auch die Kindererlebnis-Broschüre.

„Die Südwestpfalz hat ein ansprechendes und abwechslungsreiches touristisches Angebot, das wir mit diesem Magazin gerne unterstreichen möchten“, betonte Landrätin Susanne Ganster. Die Broschüre präsentiert die Region als Eldorado für Camper, Familien mit Kindern, Reisende mit Hund, Naturverbundene und Erlebnis-Shopper.

Bilder lokaler Fotografen bringen dem Betrachter in unterschiedlichen Schwerpunkten die Region Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken näher. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie gewinnen Reisen innerhalb Deutschlands an Bedeutung“, meinte Ganster. Hier gelte es, sich gegenüber anderen Regionen zu positionieren und zur „richtigen Zeit das richtige Signal zu setzen“, sagte sie.

Neues auch für Einheimische

Das Südwestpfalz-Magazin trage mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren dazu bei. „Die Nachfrage und das Interesse daran sind bei unseren Gästen immer groß“, sagte Isabel Urich, Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik. Markus Appelmann, der mit seiner Agentur für die Umsetzung verantwortlich zeichnete, ergänzte: „Selbst für Menschen, die hier groß geworden sind, gibt es Neues zu entdecken.“ So wirke das Magazin nicht nur nach außen, sondern auch nach innen.

Die ebenfalls neu aufgelegte Kindererlebnis-Broschüre sei nachgefragt, sagte Urich. Sie beinhalte rund 80 kindgerechte Freizeitangebote für drinnen und draußen, dazu familienfreundliche Wandertouren und Unterkünfte.

Friedfertige Alpakas in Horbach

Deren Titelbild hatte die Verantwortlichen zur Wahl des Präsentationsortes für die neuen Marketing-Broschüren inspiriert. Auf der Horbacher Mühle gaben Gerrit Hayler und Elke Junge Einblick in ihr Angebot: Wandern mit Alpakas. Ihre Tiere sind friedfertig, an Menschen gewöhnt, zudem sehen sie drollig aus. „So ist es einfach, auch Kinder für eine Wanderung zu begeistert.“ Rund um Horbach bieten sie Wanderungen in unterschiedlicher Länge an. „Mit einer kleinen Einführung dauern sie zwischen einer und zwei Stunden“, erklärte Hayler. Es sei immer schön zu beobachten, wie sich Mensch und Tier in dieser Zeit aufeinander einstellten. Das sei für die Gäste, aber auch für ihn ein besonderes Erlebnis.

Das Südwestpfalz-Magazin und die Kindererlebnis-Broschüre sind sowohl bei der Kreisverwaltung als auch bei den Tourist-Informationen in der Südwestpfalz erhältlich. Eine Bestellung oder aber der digitale Download sind zudem über die Website der Südwestpfalz-Touristik möglich.