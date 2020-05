Für die erste Zeit, in denen der Herbergsbetrieb wieder erlaubt ist, sind die Unternehmen in der Südwestpfalz „sehr gut gebucht“, berichtete Landrätin Susanne Ganster von Rückmeldungen aus der Tourismusbranche. Der Kreis wolle dem Sektor mit Werbekampagnen unter die Arme greifen.

Der Tourismusbranche hat die Corona-Pandemie und die Einschränkungen, die deren Ausbreitung verhindern sollen, in den vergangenen Woche schwer zu schaffen gemacht. Zum Frühlingsbeginn reisen in der Regel wieder mehr Gäste an, in diesem Jahr blieben die Betten leer. „Das war ein harter Schlag für die Region, denn der Tourismus ist für viele Betriebe das Hauptgeschäft und hat auch auf andere Branchen wie beispielsweise den Handel starke Auswirkungen“, sagt Isabel Urich, Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik.

Aktivitäten hochfahren

Um der Tourismusbranche zu helfen, habe der Verein viel Zeit investiert, um Infos bereitzustellen – sowohl für Gäste als auch für die Betriebe in der Region. Marketingprojekte wurden verschoben. Doch mit den neuen Lockerungen wolle die Südwestpfalz-Touristik ihre Aktivitäten hochfahren und die Südwestpfalz wieder stark bewerben. Darunter fallen laut Urich Online-Anzeigen und Beiträge in den sozialen Medien, die den Landkreis vor allem als Wanderregion und Urlaubsort für Familien darstellen. Sowohl Stammgäste als auch neue Besucher sollen angesprochen werden. Solange Reisen ins Ausland nicht oder nur schwer möglich sind, könnten Urlauber nach Alternativen im Inland suchen.

Aus den umliegenden Großstädten kommen Urich zufolge regelmäßig viele Touristen in die Südwestpfalz. Deshalb schicke der Touristik-Verein regelmäßig Pressemitteilungen an dortige Zeitungsredaktionen. Zudem arbeite er, beispielsweise mit der Pfalz-Touristik, auch überregional daran, den Deutschlandtourismus als Alternative zu internationalen Zielen zu präsentieren. Übernachtungsmöglichkeiten werden auf der Homepage suedwestpfalz-touristik.de gelistet sowie über die Internetseiten von Pfalz-Touristik und Rheinland-Pfalz-Tourismus.

