An die Statistik des erfolgreichen Jahres 2019 können die Übernachtungszahlen für 2020 und 2021 bei weitem nicht heranreichen: Rund 240.000 Übernachtungen gab es 2019 im Dahner Felsenland, die Spitzenreiter im Landkreis Südwestpfalz ist. Dennoch gibt es auch nach der monatelangen Zwangspause infolge der Pandemie nun wieder Lichtblicke, wie Verbandsbürgermeister Michael Zwick mit Blick auf die Resonanz von Gastgebern und Gastronomen verdeutlicht. Im Dahner Felsenland seien sie ziemlich ausgebucht, stellt er fest.

Sowohl bei Hotels als auch bei Anbietern von Ferienwohnungen sei die Nachfrage gut, sagt Zwick. Auch Gastronomen hätten gut zu tun. Besonders erfreulich ist für ihn, dass auch die Gründer, die zu Beginn der Pandemie ein Lokal in der Verbandsgemeinde eröffnet hatten, trotz der schwierigen Situation immer noch am Start seien. Es gebe damit (mit Ausnahme der kleinen Gemeinde Hirschthal) keinen Ort ohne gastronomisches Angebot mehr. Allerdings fehle es an Außengastronomie – das hätten Gastronomen aber bereits erkannt. Unterm Strich könne man im Dahner Felsenland dort anknüpfen, wo man wegen der Pandemie aufgehört habe.

Zuversichtlich ist der Bürgermeister auch mit Blick auf das touristische Angebot des Biosphärenhauses bei Fischbach. Ein inhaltliches Konzept liege nun vor und solle als nächstes in den kommunalen Gremien vorgestellt werden: in Orts- und Verbandsrat, Landkreis und Bezirksverband. Dort wird letztlich entschieden. Doch es gebe das Bestreben, das Haus weiterzuführen, betont Zwick – es werde auch nach wie vor besucht.