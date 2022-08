Radfahren in der Südwestpfalz liegt im Trend. In der Region gibt es einige Touren, die man als Tagesausflug gut fahren kann.

Dies gilt vor allem auch, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, denn dann ist manches kleine Hügelchen auch kein Problem. Viele der Radwege sind jedoch im Talbereich, sodass es immer noch bei einer angenehmen Freizeittour bleibt.

So verbindet die „Südwestpfalz-Tour“ den Saarpfalz-Kreis und Zweibrücken mit dem Wallhalbtal. Von dort führt der Weg über Weselberg bis nach Waldfischbach-Burgalben. Wer möchte wird sogar noch bis Johanniskreuz weitergeleitet. Der „Pirminius-Radweg“ ausgehend von der Klosterstadt Hornbach bleibt in der Talaue am Schwarzbach nach Zweibrücken, Contwig, Pirmasens, Hauenstein bis zum Endpunkt in Wilgartswiesen – eine Strecke von 75 Kilometern, die Rückreise könnte per Bahn eingeplant werden. Der „Hornbach-Fleckenstein-Radweg“ an der so genannten „Grünen Grenze“ entlang führt über Eppenbrunn, Ludwigswinkel, Fischbach bei Dahn, Schönau und Hirschtal zur Burg Fleckenstein über der Grenze im Elsass. Das Streckenprofil der Tour ist schon etwas anstrengender. Mit circa 64 Kilometern und 800 Höhenmeter ist er für viele sportliche Radler noch gut zu bewältigen. Der „Sickinger Mühlenradweg“ mit 42 Kilometern ist eine Gesundheitstour zur Wochenenderholung. In Thaleischweiler-Fröschen im Schwarzbachtal kann man starten und rollt durchs Mühlental von Wallhalben und weiter ins Weihermühltal, wo es durch den Wald hinauf nach Weselberg geht. Von dort rollt es hinab nach Obernheim-Kirchenarnbach, Bann bis nach Landstuhl und zum Endpunkt in Ramstein-Miesenbach. Bei all diesen Touren kann man sich seine eigene Rundtour zusammenstellen, weil die verschiedenen Touren miteinander verknüpft sind, sodass man seine eigene Idealstrecke zusammenstellen kann, um problemlos wieder seinen Ausgangspunkt zu erreichen.

Von Zweibrücken ins französische Weißenburg

Wer sich eine erlebnisreiche Sommertour mit dem Flair des französischen Nachbarlandes gönnen möchte, der sollte diesen Tourenvorschlag erkunden. Aus dem Zweibrücker Land geht es durchs Schwarzbachtal auf dem „Pirminius-Radweg“ an Contwig und Rieschweiler-Mühlbach vorbei bis nach Thaleischweiler-Fröschen. Jetzt weiter zur Biebermühle, über Rodalben bis nach Hinterweidenthal zum Teufelstisch. Von dort geht es ins Dahner Felsenland auf dem „Pamina-Radweg“ bis ins französische Weißenburg – ein beeindruckendes Kleinstädtchen mit historischen Bauwerken und typischen französischen Einkehrmöglichkeiten. Die Lauter und die alte Stadtmauer sorgen für ein beeindruckendes Stadtbild. Nur ein Steinwurf von der französischen Grenzstadt entfernt steht das Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Eigentlich empfiehlt sich bei der Tour eine Übernachtung, um diese landschaftlichen und dörflichen Schönheiten genießen zu können. Am nächsten Tag kann man die wenige Kilometer noch durch den Bienwald bis zum Rhein nach Lauterbourg radeln.

Zu diesen kurz erläuterten Touren und noch zahlreichen Vorschlägen mehr gibt es kostenlose Radkarten. Dort sind die einzelnen Strecken farblich eingezeichnet und das Logo beigefügt. Es gibt zu jedem Weg eine Legende mit Streckenlänge, Höhenprofil und kurzer Beschreibung. Eine Besonderheit ist die Adresse www.radwanderland.de. Dort gibt es Informationen zu allen Themenradwegen in Rheinland-Pfalz. Im angebotenen Routenplaner kann sich jeder seine individuelle Wunschroute errechnen und anzeigen lassen. Noch weitergehende Informationen zur Beschilderung der Radwege im Land, zum Verlauf der großräumigen Radwege und der Qualitätsstandards sind unter www.lbm.rlp.de/radwege zu erfahren.

Info

Radkarte Südwestpfalz Touristik e.V., 66953 Pirmasens, Unterer Sommerwaldweg 40-42, info@suedwestpfalz-touristik.de, Tel. 06331/809126; Radkarte Pfalz, Pfalz.Touristik e.V.67433 Neustadt/Weinstr., Martin-Luther-Str. 69, info@pfalz-touristik.de, Tel. 06321/39160. (hac)