Die Bilder und Berichte über die Flutkatastrophe im Ahrtal beschäftigten auch die Kinder und Erzieherinnen in der Katholischen Kindertagesstätte (Kita) St. Franziskus. Kurzerhand organisierten sie einen Spendenlauf.

Die Kinder waren sehr betroffen und fragten nach den Kindergärten und wo diese Kinder nun spielen können. „Daraus reifte bei uns die Idee zu einem Spendenlauf“, berichtet Pia Klein-Sarwasch, die stellvertretende Leiterin der Kita. Mit Unterstützung des Fördervereins, den Eltern und dem Team der Kita fand dieser in der vergangenen Woche statt. Mit Spaß und Eifer flitzen die Läufer durch den Spießwiesenpark in Bruchweiler. Für jede gelaufene Runde spendeten Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde einen Geldbetrag und unterstützten so das Engagement der Kinder.

Kuchen und frisch gebackene Waffeln wurden gegen eine Spende für den guten Zweck angeboten.

Dank der vielen Spenden, an denen sich auch noch Geschäftsleute aus dem Ort beteiligten, kamen exakt 3423,16 Euro zusammen. Dieser Betrag wird der gemeinnützigen Trägergesellschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Koblenz zukommen, um die betroffenen Kindertagesstätten zu unterstützen. Ziel sei es, den Kindern dort einen gewohnten und geregelten Kitaalltag zu ermöglichen.

