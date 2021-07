Die Stadt Hornbach will beim Wohnmobilstellplatz eine öffentliche Toilette aufstellen.

Spielplatz und Wohnmobilstellplatz würden sehr gut angenommen, berichtete Bürgermeister Reiner Hohn (FDP) am Montag dem Stadtrat. Zudem ziehe der Premiumwanderweg viele Gäste an, so dass eine öffentliche Toilette unumgänglich geworden sei. Darüber herrschte auch im Rat über die Fraktionen hinweg Einigkeit. „Wir müssen uns das leisten, der Bedarf ist zweifellos da“, sagte die Beigeordnete Heike Christ (SPD).

Für eine Containerlösung stehen Kosten von 40.000 Euro im Raum. Ein Standort, sei auch schon ins Auge gefasst, berichtete Hohn. „Wir haben das Geld“, sagte er mit Verweis auf einen für touristische Investitionen vorgehaltenen Posten im Haushaltsplan. Bisher war es so, dass Nutzer des Wohnmobilstellplatzes die Toiletten in der nahe gelegenen Pirminiushalle und im Restaurant Capito nutzen konnten. Im Zuge der Diskussion des Projektes kam aus dem Rat die Frage, ob neben den Toiletten nicht auch noch gleich eine Duschmöglichkeit geschaffen werden sollte. Die soll bei den Planungen berücksichtigt werden, versicherte Hohn.