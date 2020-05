Nach 31 Jahren hat die Tischlerei Horst Andreas den Betrieb eingestellt. Einen Nachfolger gibt es nicht.

Die Firma wurde zum 31. März aufgelöst. In all den Jahren war der Betrieb eine beliebte Anlaufstelle bei Massivholzarbeiten. Ob Wintergärten, Haustüren und Fenster, Bodenbeläge oder Innenausbau, die Produktpalette war vielfältig. Am meisten habe er sich gefreut über „ein gelungenes Objekt oder Möbelstück und daneben ein zufriedener Kunde“, sagt Andreas, für den sein Beruf eine Berufung ist. 1989 startete er in Fischbach mit der eigenen Schreinerei, 2004 zog er ins neue Gewerbegebiet im ehemaligen US-Depot um. Zwischenzeitlich hatte er sechs Mitarbeiter angestellt, darunter seine Ehefrau Rosemarie: „Sie war immer die gute Seele im Büro, ohne die ich das alles nicht geschafft hätte.“

Gerne hätte der 64-Jährige den Betrieb einem Nachfolger übergeben. Dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt. So ganz lassen kann es Andreas doch nicht – seit 1. April hat der leidenschaftliche Schreiner eine Teilzeitstelle bei der Firma Frank Leitner Spezialsysteme (FLS) inne, welche die Immobilie übernommen hat. Als Betriebsschreiner bei der FLS hat er die Möglichkeit, weiterhin Aufträge in kleinem Rahmen auszuführen. Der langjährige Geselle Helmut Breitsch ist in einer anderen Schreinerei untergekommen. Die Türen- und Fensterkunden wird die Firma Harald Schmidt weiter betreuen.

Geplant hatte Andreas anlässlich seiner 40-jährigen Selbstständigkeit eigentlich ein großes Jubiläums- und Abschiedsfest für Kunden und Geschäftspartner. „Da ist mir die Corona-Pandemie nun dazwischen gekommen“, sagt er. „Stattdessen haben wir die 1000 Euro, die das Fest gekostet hätte, an den Förderverein zur Lebensrettung im Wasgau gespendet, um die Versorgung mit Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes sicherzustellen“, erzählt Andreas.