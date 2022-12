Schnee und Eisglätte bereiten nicht nur Autofahrern und Fußgängern Probleme, auch die Müllabfuhr im Landkreis Südwestpfalz muss damit umgehen. Wo Straßen nicht geräumt werden, können laut Kreisverwaltung Anwohner daher ihre Tonnen an die nächste geräumte Straße bringen.

Grundsätzlich versuche der Entsorger im Winter alle Straßen anzufahren, teilt die Kreisverwaltung mit. Durch nicht geräumte oder nicht gestreute Straßen, Schneebarrieren am Straßenrand und ähnliches könne dies aber nicht immer sichergestellt werden. Denn die Fahrer trügen die Verantwortung für die Fahrzeuge und gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Sie müssten letztendlich situationsbezogen und verantwortungsbewusst entscheiden, ob sie eine potenziell gefährliche Straße befahren.

Empfehlung: Tonne zur nächsten geräumten Straße bringen

Anwohner in Straßen, die am Abfuhrtag nicht geräumt sind, sollten daher Ihre Tonnen an die nächste geräumte Straße bringen, rät die Verwaltung. Gleiches gilt für besonders steile Zufahrtsstraßen. Kann eine Straße am Abfuhrtag nicht mit dem Müllfahrzeug befahren werden und wurden die Tonnen nicht geleert, sollten die Anwohner ihre Abfallbehälter (Restmüll, Biotonne, Altpapier) vorerst an Ort und Stelle belassen. Wenn die Straßenverhältnisse es zulassen, wird die Entsorgung innerhalb von zwei Tage nachgeholt. Bei unveränderten Straßenverhältnissen sei dies aber nicht immer möglich. Dann kann der Tonneninhalt erst am nächsten regulären Abfuhrtermin mitgenommen werden.

In solchen Fällen nimmt der Entsorgungsunternehmer bei der nächsten regulären Tour auch Beipack für Altpapier und Biomüll mit. Altpapier kann, gebündelt oder in Kartons verpackt, neben die Tonne gestellt werden. Biomüll kann am nächsten regulären Abfuhrtag, in Papiersäcke oder Kartons verpackt, neben die Biotonne platziert werden. Gelbe Säcke oder Restmülltonnen, die nicht abgeholt werden konnten, können bei der nächsten regulären Sammlung erneut zur Leerung bereitgestellt werden.