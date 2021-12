Wer seine Biotonne wie immer befüllt, könnte angesichts der frostigen Temperaturen eine unangenehme Überraschung erleben: festgefrorene Abfälle und eine möglicherweise nicht geleerte Tonne. Das lässt sich aber vermeiden.

Frost lässt insbesondere feuchte Bioabfälle in der Biotonne festfrieren. In der Folge wird die Biotonne beim Leeren nur teilweise oder im Extremfall gar nicht entleert. Um das Anfrieren des Abfalls zu vermeiden, hat die Kreisverwaltung einen Tipp parat: den Boden der Biotonne mit einer dicken Lage Zeitungspapier auslegen. Durch Zerknüllen der Zeitung wird dieser Effekt noch weiter verbessert. Feuchte Abfälle wie zum Beispiel Kaffee- oder Teefilter sollten möglichst lange abtropfen und feuchte Küchenabfälle zudem in Zeitungspapier eingewickelt werden. Es empfiehlt sich, feuchte Gartenabfälle oder noch vorhandenes Laub an einem der zehn Recyclinghöfe in der Nähe abzugeben.

Sofern möglich, sollte die Biotonne außerdem an einem frostsicheren Standort wie Garage oder Keller stehen. Wenn die üblichen Abholzeiten nicht dagegen sprechen, sollte die Biotonne bei sehr niedrigen Temperaturen nicht über Nacht, sondern erst am Morgen des Abfuhrtages zur Leerung an der Straße bereitstehen.

Wenn es dann doch mal anfriert

Beschwerlich, aber oft die letzte Lösung: Ist der Biomüll tatsächlich in der Tonne angefroren, sollte der Inhalt mit einem geeigneten Gegenstand, beispielsweise ein Stab, von der Behälterwand gelöst werden. Denn jeder Benutzer muss laut Kreisverwaltung Sorge dafür tragen, dass seine Biotonne entleert werden kann. Aus hygienischer Sicht und aus unfalltechnischen Gründen sei es den Müllwerkern durch die Berufsgenossenschaft nämlich untersagt, in die Behälter zu fassen oder mit Hilfsmitteln fest sitzenden Abfall zu lockern.

Konnte die Biotonne trotz all dieser Vorkehrungen nicht oder nicht vollständig geleert werden, kann auch Abhilfe geschaffen werden. Der Biomüll kann ausnahmsweise in Kartons oder Papiersäcken gesammelt und bei der nächsten Abfuhr zusammen mit der Biotonne zur Abfuhr bereitgestellt werden.