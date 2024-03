Der Winter ist bislang sehr mild, nicht alle Vögel kommen an die vielerorts gefüllten Futterstellen in den heimischen Gärten. Unter anderem der Bergfink, auch Nordfink genannt, hielt sich fern – bis jetzt.

Vergangene Woche ist er in der Morgensonne plötzlich aufgetaucht. Wegen der besonderen Farbkombination seines Federkleides ist er kaum zu übersehen. Sein Aufenthalt in der Südwestpfalz wird nicht mehr von allzu langer Dauer sein. Spätestens im März wird der Bergfink seine weite Wanderung nach Norden fortsetzen. Sein Sommerquartier sind die skandinavischen Birkenwälder im südlichen Norwegen, Südfinnland und Mittelschweden. Weiterhin ist er in den Nadel- und Birkenwäldern des nördlichen Russlands, der Taiga Sibiriens bis zur Halbinsel Kamtschatka zuhause. Nur in Ausnahmefällen kann es zu Bruten in Mitteleuropa kommen.

Der Bergfink ist ein naher Verwandter unseres Buchfinks. Er hat jedoch ein bunteres Federkleid, was ihn deutlich von unseren Finken unterscheidet. Ihn kennzeichnet im Moment noch sein Übergangskleid des Winters – Kopf und Rücken haben eine Schuppenzeichnung. Die verliert sich in der Balzzeit, sodass Kopf und Nacken schwarz glänzend werden. Die Kopfregion hebt sich deutlich von seiner leuchtenden, orangefarbenen Brust und dem Schulterfleck ab. Der Bauch ist weiß, an seinen Flanken sind dunkle Flecken. Der Schwanz ist schwarz mit einem weißen Bürzel.

Häufig in Schwärmen unterwegs

Brutzeit der Bergfinken ist im Juni, wenn die Bäume der Nordhalbkugel wieder Laub haben. In diesem Zeitraum ist der Lebensraum auch wieder so erwärmt, dass es genügend Nahrung für den Nachwuchs gibt. Um die Jungvögel zu füttern, fängt er Raupen, Spinnen und Käfer. Wegen der kurzen Frühlings- und Sommerzeit gibt es nur eine Brut mit zumeist vier bis sechs Eiern im Gelege. Im Winterhalbjahr gehören Sämereien, Bucheckern, Nüsse und Fichtensamen zur Nahrung der Vögel. Bergfinken sind vor allem in der Winterzeit sehr gesellige Tiere, die fast immer in Schwärmen umherziehen. Sie bilden dann auch unzertrennliche Schlafgemeinschaften.