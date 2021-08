Wer nah an der Natur lebt und Obstbäume auf dem Grundstück hat, teilt die Ernte oft mit tierischen Besuchern. Doch es sind keineswegs nur Vögel, die sich an Früchten bedienen.

Man kann fast die Uhr nach dem Fuchs stellen. „Jeden Morgen kurz nach halb acht taucht das Tier in meinem Garten auf und sucht nach herabgefallenen Früchten aus dem Mirabellenbaum“, berichtet unser Mitarbeiter Franz-Josef Schächter über den morgendlichen Betrieb in seinem Garten am östlichen Ortsrand Hauensteins. Vor einigen Wochen hat eine dreiköpfige Fuchsfamilie den Garten erkundet, jetzt kommen regelmäßig einzelne Tiere, suchen den Rasen unter dem Baum ab und verlassen das Gelände meist nicht, ohne ihre Losung zu hinterlassen. An einem Morgen kamen gleichzeitig zwei Füchse und labten sich an den in der Nacht herabgefallenen Früchten. Ein Reinecke löschte, bevor er im Gebüsch verschwand, ausgiebig seinen Durst am Gartenteich. Auch im Baum selbst herrscht Leben: Es finden sich regelmäßig viele Vögel im Baum ein und „ernten“ die heuer nicht so zahlreichen und noch gar nicht sehr reifen Früchte. Wobei Elstern einen Futterneid entwickeln. Es wurde schon beobachtet, wie eine Gruppe der schwarz-weißen Rabenvögel dem Fuchs auf den Pelz rückte und ihn mit ihrem Gezeter vom Gelände jagte.