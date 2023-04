Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Einmannbetrieb ist Oliver Wagner mit seinem selbst hergestellten Hundefutter 2016 gestartet, und die Firma gibt es immer noch – trotz Corona und Ukrainekrise. Inzwischen arbeiten drei Menschen für Ollis Tierfutter. Die Gläser, die immer noch in einem früheren Dönerladen in Lemberg befüllt werden, finden sich in vielen Supermärkten der Region.

Beruflich war der Pirmasenser zuvor als Wirtschaftsinformatiker tätig. Mit 57 Jahren wollte er es aber noch mal wissen und machte sich mit der Tierfutterfirma selbstständig.