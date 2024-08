Wenn das Freibad Biebermühle am 1. September für diese Saison schließt, endet für Thomas Wafzig nach 33 Jahren seine Tätigkeit als Bademeister. In der Region hat er in dieser Zeit so etwas wie einen Promistatus erreicht. Einen Nachfolger, den er in die alte Anlage einweisen könnte, gibt es bisher nicht.

In den Klamotten des Aufsichtsführenden im Hallenbad der Mozartschule oder in den Sommermonaten im Freibad lernten Thomas Wafzig zwei Generationen von Schülern und Eltern kennen,