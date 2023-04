Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über zwei Millionen Euro hat die Daniel-Theysohn-Stiftung 2020 und 2021 in die Region fließen lassen. Fördergelder, die jungen Menschen bei ihrer Ausbildung helfen, den Erhalt bedeutsamer Kulturgüter ermöglichen, Tier- und Naturschutz unterstützen. Mit dieser Bilanz gibt der Stiftungsvorsitzende Gerhard Andreas zugleich den Stab weiter an den langjährigen Berater Hans G. Pieper. Andreas bleibt jedoch an Bord.

Hier wird eine Burgruine saniert, dort eine alte Kirche, andernorts werden klimaresistente Bäume gepflanzt, ein Verein kann sein Sportfeld erneuern, ein Tierschutzverein die