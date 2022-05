Der Chor und Solisten des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums führen am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Mai, jeweils ab 18.30 Uhr die Theresienstädter Kinderoper „Brundibár“ des Komponisten Hans Krása und des Librettisten Adolf Hoffmeister in der Aula der Schule auf.

Eigens für diese Aufführungen konnte ein Kammerorchester zusammengestellt werden, bei dem auch einige Instrumentallehrer der Musikschule des Landkreises Südwestpfalz mitwirken.

Zeitgleich zu den Aufführungen wird in diesem thematischen Zusammenhang die Ausstellung „Die Mädchen von Zimmer 28 L 410, Theresienstadt“ im Foyer der Aula in Dahn gezeigt. Die Autorin und zuständige Leiterin des „Room 28 Projects“, Hannelore Brenner, reist aus Berlin an, um die Ausstellung im Beisein der Landrätin Susanne Ganster am 16. Mai um 16.30 Uhr zu eröffnen. Musikalisch wird die Matinee vom OWG-Chor umrahmt. Dieses Projekt wurde bereits im Herbst 2020 bei einer Gedenkveranstaltung zum 9. November der Öffentlichkeit vorgestellt.

Von Hans Kràsa komponiert

Der Alltag im Ghetto Theresienstadt war besonders für die Kinder grau und angsterfüllt. Ein Leben ohne Eltern, ein Leben unter enormen persönlichen Einschränkungen und Repressalien, ein Leben im Anblick von immer wiederkehrenden Deportationen waren für alle täglich sichtbare und fühlbare Bedrohung.

Mitten in dieser Tristesse wurde die Kinderoper „Brundibár“ des Prager Komponisten Hans Kràsa, selbst im Ghetto, einstudiert und etwa 50 Mal aufgeführt. Wenngleich der Inhalt der Oper auf den ersten Blick unpolitisch anmutet, betonen überlebende Mitwirkende immer wieder, dass der Leierkastenmann Brundibár für sie Hitler darstellte, den sie in der Oper scheinbar leicht durch Zusammenhalten besiegen konnten.

Dahner Schüler besuchten das KZ Theresienstadt

Zur eigenen Vorbereitung reiste der OWG-Chor kurz vor den Osterferien nach Prag und besuchte dort die jüdischen Gedenkstätten sowie das Ghetto Theresienstadt. In der Magdeburger Kaserne, einem der ursprünglichen Aufführungsorte der Oper „Brundibár“, sang der Chor im Gedenken an die vielen Opfer der NS-Diktatur auch einige Lieder der Dichterin Ilse Weber und rezitierte Gedichte und Tagebucheinträge von dort internierten und teils dann in Auschwitz ermordeten Kindern.

Im Vorprogramm der Opern-Aufführungen sind weitere in Theresienstadt entstandene Chor- und Instrumentalwerke der dort internierten und letztlich ermordeten jüdischen Komponisten Pavel Haas, Viktor Ullmann, Gideon Klein, Robert Dauber und Ilse Weber zu hören. Die Gesamtleitung der Dahner Aufführungen hat Holger Ryseck.

Infos

Eintrittskarten gibt es für acht (ermäßigt vier) Euro im Vorverkauf in der Touristeninformation in Dahn, Telefon 06391 9196 222, im RHEINPFALZ Ticketshop, Telefon 0631 3701 6618, online unter www.reservix.de und an der Abendkasse. rhp