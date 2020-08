Das Kulturereignis des Jahres in Lemberg wird jetzt endgültig abgesagt. Die Theatermädels des Turnvereins werden auch im November nicht auftreten. Die vier zunächst für März geplanten Aufführungen wurden wegen der Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf November verlegt. Doch auch diesen Termin hat Michaela Gebhard, die Leiterin der Theatertruppe, nun abgesagt. „Die Hygienevorschriften lassen uns leider keine andere Wahl“, bedauert Gebhard die Entscheidung. Die bereits verkauften Karten werden am 14. und 21. August von 18 bis 21 Uhr sowie am 15. und 22. August von 15 bis 18 Uhr auf dem Turngelände im hinteren Bereich unter einer Überdachung zurückgenommen. Gebhard hofft, das Stück im kommenden Jahr noch aufführen zu können. Die alljährlichen Theaterabende der Truppe sind stets lange im Voraus ausverkauft.