Es war ein klassisches Verwechslungstheater voller Humor, dass die Wiesbacher Theatertruppe präsentiert hat. Beim Stück „Cilly - Die Sau“ blieben aber auch offen.

Das Stück „Cilly - Die Sau“ spielt im Hof der Landgaststätte von Leni (Christa Türr) auf einem Berg bei Wiesbach. Das Bühnenbild zeigt einen Blick über das Dorf, die Szene passt somit absolut zum Ort. Viele Kunden kommen nicht wirklich vorbei, die meisten stammen aus dem Dorf, trinken ihr Bier und Kaffee am liebsten „aufs Haus“. Leni hat im Stall aber ein besonderes Schätzchen: Zuchtsau Cilly, die sie am liebsten loswerden will. Leider hat sich eben jene Cilly am Hinterlauf verletzt, der Tierarzt (Werner Wagner) muss sie behandeln. Die Zuchtsau ist jedoch nicht die einzige Cilly im Haus. Die dumm-dämliche Küchenhilfe (Sandra Gauter) heißt genauso. Und eben jene Cilly handelt nicht nur oft unüberlegt, sie trinkt auch mal gerne einen über den Durst.

Die Wiesbacher Theatertruppe schafft es, in ihrem Stück die Zuschauer im prall gefüllten Sportheim jedes Mal laut lachend mitzureißen. Und es sind die verschiedenen Facetten der Akteure, die den besonderen Witz mit sich bringen. Bei Cilly ist es die Dumm-Dämlichkeit. Sie ist naiv, hat auf der Kerwe, von der sie viel zu betrunken nach Hause zum Gasthaus torkelt, ihren Sepp kennengelernt. Und auch hier kommt es im Theaterverlauf zu einer Verwechslung, als Sepp (Dieter Türr) bei einem ersten Besuch nur auf Leni trifft und sie nach Cilly fragt. Leni denkt nämlich an die Zuchtsau und berichtet Sepp, dass diese sich nun mal gerne im Dreck wälzt und schon sechsmal geworfen hat. „Sechsmal?“, stottert Sepp dabei erschüttert.

Konsternierter Pfarrer und wahlkämpfender Bürgermeister

Ein weiterer gut dargestellter Charakter ist der Pfarrer (Tobias Türr). Er hat keine Lust, plötzlich in Wiesbach „stationiert“ zu sein. Das lässt er auch deutlich durchblicken, indem er jedes Mal sich an die Kreuzkette fassend zu Gott spricht und ihn kritisiert, dass er in dem Dorf gelandet ist. Es ist aber auch der Pfarrer, der später mit Leni den Plan schmiedet, die alte Kapelle beim Dorf wieder aufzubauen. So bekommt er mehr Katholiken in die Messe und Leni mehr Gäste, die nach dem anstrengenden Gottesdienst bestimmt bei ihr einkehren.

Und etwas Aktuelles findet sich auch im Stück, dargestellt vom Bürgermeister Poldi (Jörg Ohlmann-Vollmar). Der befindet sich nämlich voll im Wahlkampf – dieses Jahr steht auch die Kommunalwahl an. (Hoffentlich) anders als in der Realität lässt sich Poldi aber vom Priester bequatschen, mit dem Geld der Gemeinde die Kapelle wirklich wieder aufbauen zu lassen.

Küchenhilfe schockt mit schlüpfrigen Details

Für einen Tabubruch sorgt dann noch die Rolle der Berta (Stefanie Bastian). Sie ist die Küchenhilfe des Pfarrers, die nun aber ihren Posten für Silvia (Lisa Grunder), die jüngere Schwester des Pfarrers, räumen muss. Berta denkt zunächst aber, dass der Pfarrer mit eben jener Silvia eine Affäre hat. Und sie spricht daraufhin laut aus, dass sie bei ihren vorherigen geistlichen Arbeitgebern auch nicht nur gekocht hat, sondern auch mal mit den Priestern in die Kiste gehüpft ist – tosendes Gelächter im Publikum. „Die Pfarrer haben nun mal auch weltliche Bedürfnisse“, begründet Berta.

Zum Ende hin lösen sich dann sämtliche Probleme auf. Berta tritt bei Leni die Stelle der Küchenhilfe an, die Sau wird dem Bürgermeister geschenkt, die Kapelle wiederaufgebaut (immerhin muss der Bürgermeister ja sein Wahlversprechen einhalten) und Cilly zieht zu ihrem Sepp. Einen Abschlussbrüller gibt es aber noch spendiert: Berta bleibt nämlich nur so lange Küchenhilfe, bis sie irgendwann wieder bei einem Pfarrer arbeiten kann. Sie muss also auch weltliche Bedürfnisse haben.