Walter feuert die „original verschissene Unterhose“ seines Sohnes ins Publikum. Und das Chaos ist perfekt. Die Premiere des Theaterstücks „Ferien von der Familie“ in Rosenkopf avanciert zum schlüpfrig-komischen Vergnügen. Und am Ende verwandelt sich das Familienanwesen in einen versexten Lusttempel.

„Die Leute sind hungrig“, meint Anita Plagemann, die Regisseurin und Chefin der Theatergruppe in Rosenkopf. Und weil sie die Hosen anhat, weiß sie ganz genau, wovon sie