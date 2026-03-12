Lachen auf Rezept: Die Geiselberger Theatergruppe nimmt in „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ Schönheitswahn aufs Korn und sorgt mit Krimi-Elementen für überraschende Verwicklungen.

Geiselberg ist um eine Attraktion reicher: Die Schönheitsklinik am Breitenstein hat ihre Pforten geöffnet. Bauch, Beine, Po aber vor allem die Lach- und Klatschmuskeln werden in dem Institut einer Generalüberholung unterzogen. Für das Lachen auf Rezept sorgt das Ensemble des Theaters in Geiselberg, das mit seinem neuen Stück Jubel, Trubel, Eitelkeit verspricht und liefert. Gespielt wird noch bis Ende März.

Hätte Moderator Stefan Mross in der Geiselberger Schönheitsklinik eingecheckt, hätte er sich am Ende der Premiere garantiert beim „besten Publikum der Welt“ bedankt. Gute Laune ist angesagt. Für die sorgt das spielfreudige Ensemble sowie die Helfer hinter der Bühne, Markus Edinger, Irene Janson und Tatjana Malschofsky. Schon die Eintrittskarte in Form eines Rezepts lässt ahnen, dass die Medizin eine Rolle spielt. Und wie es in der Medizin so ist: einen Termin zu bekommen, ist bekanntlich schwer. Das gilt auch für die Schönheitsklinik in Geiselberg. „Ausverkauft, schon lange.“ Annette Weißmann muss vielen Interessenten Absagen erteilen.

Schönheitswahn, Eitelkeit – und ein Krimi

Den Schönheitswahn, kombiniert mit der Eitelkeit der Patienten und Mediziner, nimmt Winnie Abel in ihrem Stück „Jubel, Trubel, Heiterkeit“ aufs Korn. Sie kombiniert das mit der Deutschen liebstem Genre: einem Krimi. Da kann ja fast nix schief gehen. Schon gar nicht, wenn die Geiselberger Theaterleute den Figuren Leben einhauchen.

Es ist eine skurrile Patientenschar, die sich in der Geiselberger Klinik einfindet. Übertroffen nur noch von einem Teil des Personals, das mit Eigen- und Eitelkeiten nicht spart. Allein Karl Kehrer (Ralf Weißmann), der Mann für alles in der Klinik, bleibt auf dem Boden der Tatsachen und versteht den Schönheitswahn nicht. Dem ist hingegen die aufgetunte Adlige Herlinde von Hohenstein (Annette Weißmann) erlegen. Bereits operiert, benötigt sie für ihre „aufgeblasenen Kunststoffhupen“, wie Assistenzärztin Sabrina Sacher (Karin Prommersberger) den Vorbau nennt, einen Gewichtsausgleich in der Po-Ebene. Sonst besteht Umfall-Gefahr.

Für wen nehmen die Damen die Schmerzen in Kauf?

Die einen wollen mehr, die anderen weniger: Zwecks Fettabsaugung haben Lottomillionärin Rosa Schulze (Eva Eger) und die begeisterte Hobbyköchin Dagmar Huber (Brigitte Roggenkopf) eingecheckt. Frei nach Shirin Davids Nummer-eins-Hit gilt für sie: „Bist du ein Hottie, werden sie gucken. Wir sind pretty im Bikini, das ist Bauch, Beine, Po.“

Bekanntlich muss, wer schön sein will, leiden. Für wen nehmen die Damen die Schmerzen in Kauf? Für sich selbst oder wie in Dagmars Fall für den Ehemann, der ihr die Fettabsaugung geschenkt hat und im Gegenzug mit einer Genital-OP überrascht werden wird. (Vermeintliche) Defizite lassen die Klinikkasse klingeln.

Ein Heiratsschwindler – und die Beschwindelte

Nicht nur die Damen begeben sich unter das Messer, das in der Klinik unter anderem der sehr von sich überzeugte Schönheitschirurg Roland Meister (Thomas Malschofsky) führt. Auch für die Herren der Schöpfung ist Tuning der Optik gang und gäbe. Für seine Vernissage müsse er top aussehen, erklärt der Künstler Kuno von Kaienberg (Thorsten Lehmann) der exzentrisch und psychisch gestört ist. Dass nicht nur Schönheit, sondern auch Kunst immer im Auge des Betrachters liegt, beweist er mit seinen abenteuerlichen Kreationen, bei denen auch mal das Frühstück zur edlen Gesichtsmaske umfunktioniert wird.

Die Verrücktheiten und Eitelkeiten würden eigentlich schon für einen unterhaltsamen Abend reichen. Um das Chaos perfekt zu machen, checkt jedoch noch Heiratsschwindler Moritz Engel (Ulli Stahl) ein. Er möchte von Freund Roland ein neues Gesicht verpasst bekommen, denn er wird von Schlägern verfolgt. Die hat der Vater seines jüngsten Opfers engagiert. Ausgerechnet diese, Wurstkönigtochter Tilly, verschlägt es zur Erholung auch in diese Klinik. Mit dieser Rolle feiert Vanessa Huwer einen gelungenen Einstand im Ensemble.

Der Polizist trägt zu den Verwicklungen bei

Die Anwesenheit von Obertussi Tilly, die nie ohne ihren Hund Tussi aus dem Haus geht, sorgt bei Moritz für Alarmstimmung und italienische Momente. Zudem ruft es den Polizisten Arno Sacher (Jürgen Hauck) auf den Plan. Der hat ordentlich zu tun, um die Irrungen und Wirrungen, die er teils mitverschuldet, im Haus aufzulösen.

Wer jetzt glaubt, er weiß alles, was passiert, der irrt. Denn es werden noch viel mehr Fragen aufgeworfen: Fängt die Polizei den richtigen Heiratsschwindler? Wer ist hier eigentlich Arzt und bekommt man von Champagner Blähungen? Findet die Lottomillionärin einen Mann? Was macht die italienische Küche so beliebt? Und: Können bei Hunden die Falten gestrafft werden? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es in der Schönheitsklinik am Breitenstein für alle, die ein Rezept für eine der Aufführungen bekommen haben.