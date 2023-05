Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wird zusammen mit den Einwohnern ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten, das vor allem die Schäden bei starkem Regen verringern soll. Das beschloss der Verbandsgemeinderat am Mittwoch einstimmig. Dabei geht es nicht nur um die Orte, die am Schwarzbach und an der Wallhalb liegen, sondern um alle, da der Regen auch Schlamm von den Feldern in die Dörfer spülen kann.

Dass Hochwasserschutz nicht alleine Sache eines Dorfes ist, hatte Verbandsbürgermeister Thomas Peifer schon am Montag im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt: Wenn es in Schauerberg regnet,