„Rot, rot, rot, sind die Rosen“. Bruno Clauß hat die Anlage aufgedreht. Parkplatz-Konzert am Seniorenwohnheim in Thaleischweiler-Fröschen. Die 96-jährige Lara Adler, die im Haus „Bethesda“ lebt, sitzt am Fenster im dritten Stock, dirigiert und freut sich sichtlich. Zum zweiten Mal – Premiere war an Ostern – gab es gestern ein Konzert für die Bewohner. Zum 1. Mai inklusive Maibaumstellen.

„Der schönste Baum am schönsten Platz von Eschwiller“, sagt Daniela Ohnesorg, nachdem die Feuerwehr mit lautem Tatütata vorgefahren ist und das