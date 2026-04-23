Die Ortsmitte erhält bis Ende Juni ein neues Gesicht. Der Platz an Bahnhof-, Haupt- und Höheinöder Straße soll einen Treffpunktcharakter erhalten.

Ziel der Planung ist ein Dorfplatz mit hoher Aufenthaltsqualität. Der Platz liegt an der Bahnhofstraße 1 – dort wurde das frühere Wohnhaus abgerissen – und fügt sich optisch an das gegenüberliegende Ensemble aus Spielscheune, Dorfgemeinschaftshaus und Mehrgenerationenplatz an. Gestaltungselemente greifen bewusst den Bestand auf: Holz, anthrazitfarbener Stahl und viel Grün prägen das Bild.

Vordere Bereich wird als erster gestaltet

Die Platzgestaltung kostet gut 220.000 Euro, hinzu kommen rund 40.000 Euro für Ingenieurleistungen. Die Planung erfolgte durch das Ingenieurbüro Dilger in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat, die Ausführung übernimmt das Garten- und Landschaftsbauunternehmen Kempf aus Saarbrücken. 164.500 Euro der Gestaltungskosten werden aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes gefördert. Es ist eines der großen Projekte der Gemeinde innerhalb dieses Programms.

Zunächst wird der vordere Bereich des Areals neu gestaltet, also dort, wo bis zum Abriss ein Wohngebäude stand. Weitere Elemente wie ein Grünwall und Parkplätze sind für die Fläche an der Höheinöder Straße vorgesehen, jedoch noch nicht abschließend geplant. Direkt betroffen ist der Bereich Bahnhofstraße 1, der an das künftige Domizil des Heimatvereins angrenzt. Dieser will in den Räumen der früheren Schlosserei Scheib die Dorfgeschichte lebendig halten.

Grün soll den Platz dominieren

Die Fassade des Wohnhauses, das zum ehemaligen Schlosserei-Komplex gehört und den Abschluss zur Bahnhofstraße bildet, wird verputzt und gestrichen. Das erläuterte Ortsbürgermeister Florian Auer (CDU) im Gemeinderat. Diese Arbeiten sind nicht Teil des aktuellen Gestaltungspakets. Auch der Zaun, der aus Verkehrssicherheitsgründen Teile des Dorfplatzes umrahmen wird, wird gesondert ausgeschrieben. Zaunbau sei kein Spezialgebiet des Garten- und Landschaftsbaus, eine Mitvergabe hätte die Kosten erfahrungsgemäß stark erhöht, sagte Auer. Für den Zaun gebe es regionale Spezialbetriebe.

Auf dem Platz dominiert Grün. Ein Weg – in Anlehnung an den Platz am Dorfgemeinschaftshaus – gliedert zwei Rasenflächen, Bäume spenden künftig Schatten. Zur Höheinöder Straße hin werden Seniorenbänke aus Holz und Stahl aufgestellt, zum Nachbarhaus in der Bahnhofstraße zwei überdachte Sitzgruppen. Sandsteinquader, wie sie auch am Dorfgemeinschaftshaus eingesetzt sind, dienen als Sitzgelegenheiten und zugleich als Sicherungselemente. Die Beleuchtung orientiert sich ebenfalls an der Gestaltung am Dorfgemeinschaftshaus. Zudem wird es eine Fahrradservicestation und Bügel zum sicheren Abstellen von Rädern geben.

Ortsgestaltung wird weiter vorangetrieben

Parallel laufen Arbeiten in der Hauptstraße auf Hochtouren. Die „Schlobbergass“ – der Verbindungsweg zwischen Haupt- und Talstraße – wird erneuert. Sie ist ein finaler Baustein im laufenden Sanierungsprogramm Hauptstraße, das aus der Städtebauförderung finanziert wird. In diesem Rahmen wurden bereits die Spielscheune, der Mehrgenerationenplatz und der Parkplatz gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus realisiert.

Die verkehrsberuhigte Neugestaltung der Hauptstraße soll die Maßnahmen abrunden. Der Landesbetrieb Mobilität hat den Ausbaubeginn mehrfach verschoben, für 2027 steht er im Plan. Thaleischweiler-Fröschen will die künftige Gestaltung des Ortes weiter vorantreiben und beantragt die Neuaufnahme in ein neues Städtebauförderungsprogramm. Das Planungsbüro 3BPlan, das die Gemeinde als Sanierungsberater begleitet hat, ist beauftragt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen.