Petra Würth aus Petersbächel kam eher zufällig zum Schreiben. Im Verlauf der Jahre ist daraus eine eigene Karriere entstanden, rund 60 Titel hat sie veröffentlicht.

Die Karriere von Petra Würth ist eng mit der ihres Mannes Erwin verknüpft. Ende der 1990er Jahre hatte er sich künstlerisch mit dem Thema Kreuzweg auseinandergesetzt und eine Arbeit dazu ausgestellt. Um dem Werk noch mehr Tiefe zu verleihen, hätten sie den Kreuzweg gern mit Texten versehen. „Wir haben aber nichts Passendes gefunden“, erinnert sich Petra Würth. Also entwarf sie selbst etwas.

„Ich habe schon immer gerne geschrieben, Deutsch war mein Lieblingsfach in der Schule“, erinnert sich die 59-Jährige. Beim Kreuzweg habe sie versucht, sich in die Menschen einzufühlen: „So, als ob es jetzt passieren würde.“

Texte, die bewegen

Mittlerweile ist aus diesen Anfängen eine eigene Schriftstellerkarriere geworden. Denn nach der Ausstellung seien Menschen auf sie zugekommen und hätten über die Texte gesprochen, die sie bewegt hatten. Der Schwabenverlag veröffentlichte das Projekt des Ehepaares schließlich unter dem Titel „Ein Menschenweg zum Kreuz“.

Auf einer Messe für christliche Verlage weckten die Texte schließlich das Interesse von Ruth Konrad, einer Lektorin des Kawohl-Verlags. So ergab sich für Petra Würth die Möglichkeit, schriftstellerisch zu arbeiten. Nur – worüber sollte sie denn schreiben? „Ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei kleine Kinder zu Hause“, erzählt Würth.

Genau das – Gefühle, Erlebnisse, Gedanken mitten aus dem Familienleben – brachte sie in der folgenden Zeit zu Papier. Mit Erfolg: „Ein Wunder in unserer Mitte“, wurde das erste Buch von Petra Würth im Kawohl-Verlag. Es legte den Grundstein für eine Zusammenarbeit, die bis heute anhält. Mittlerweile hat die Autorin rund 60 Titel veröffentlicht, neben Büchern auch Kalender und Grußhefte. Heute finden sich die Botschaften von Petra Würth, die sie bewusst wertschätzend gestaltet, zudem auf Tassen und Müslischüsseln.

Glaube an Gott ist das Fundament

Es sind nachdenkliche, bewegende, berührende Gedanken, denen Petra Würth Ausdruck verleiht. Meist sei es so, dass sie vom Verlag Bilder erhalte, zu denen sie passende Texte entwerfe. Ihr Fundament ist dabei ihr Glaube an Gott. Sie wolle den Menschen mit ihren Schriften Mut machen, sie aufbauen, ihnen dabei helfen, ihren Selbstwert zu finden und zu spüren, dass jeder Mensch wertvoll ist, erklärt sie ihre Motivation.

In ihren eigentlichen Beruf als Krankenschwester ist Petra Würth nie mehr zurückgekehrt. Stattdessen absolvierte sie eine Weiterbildung in Gestalttherapie, einem psychotherapeutischen Verfahren, das Menschen unterstützen will. Die Erfahrungen aus dieser Arbeit flossen genau so in ihre Texte ein wie das Leben mit ihrer Familie.

Trauer Ausdruck verleihen

Ein ganz einschneidendes Erlebnis sei 1997 der Tod ihres Vaters gewesen, erinnert sich Würth. Sie habe ein Jahr lang Fotos gemacht und an Texten gearbeitet, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sie zu verarbeiten. Diese sehr persönliche Auseinandersetzung mit ihrem tiefen Verlust wollte sie mit anderen Menschen teilen, in der Hoffnung, dass diese darin Trost finden könnten. Unter dem Titel „Und nichts ist mehr, wie es war“, erschien das Buch 2001. Mittlerweile gibt es die achte Auflage.

Früher, als die Kinder noch klein waren, habe sie meist nachts geschrieben, erinnert sich Petra Würth. Das mache sie heute eher selten. Doch der Herausforderung, sich immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen, stellt sie sich nach wie vor gern. Sie arbeitet als freie Autorin für diese Zeitung, aber auch im Magazin „Der Pilger“ erscheinen Texte von ihr.

Freie Rednerin

Sie sei sehr froh, dass sie Tastenschreiben gelernt habe, erzählt sie lachend. Mit Hand zu schreiben gehe ihr viel zu langsam, da bevorzuge sie eindeutig den Computer. Ein eigenes Arbeitszimmer ist ihr dabei sehr wichtig. Dort entstehen auch die Texte, die sie als freie Rednerin auf Hochzeiten und Beerdigungen hält, zudem ist sie Vortragsrednerin und als Trauerbegleiterin aktiv.

Der intensive Austausch mit Menschen, die Bereitschaft zu tiefsinnigen Gesprächen prägt die Arbeit von Petra Würth. Irgendwann würde sie gern einmal einen Roman schreiben. Am liebsten einen historischen Roman über ihre Familie.

„Ein Text ist immer ein Prozess“, sagt die Autorin. Dazu gehört auch die Rückmeldung. Sie freue sich immer sehr, wenn sie Zuschriften von Menschen erhalte, die ihre Bücher gelesen und darin Freude, Trost und Zuversicht gefunden haben.