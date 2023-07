Das Geländer auf der Rodalbbrücke in Münchweiler wurde von Unbekannten beschädigt. Der Schaden liegt bereits zwei Monate zurück, noch immer gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Die Gemeinde sucht Zeugen des Vorfalls, in den unter Umständen ein Lkw verwickelt war.

Es ist ein historischer Ort, die Brückebach. Hier war einst die Grenze des Dorfes in Badisch-Hanauisch-Münchweiler und Gräfensteiner Amt, Markgrafschaft Baden. Die Trennung bestand bis nach der Französischen Revolution, wie Ortschronist Werner Dillenkofer auf Anfrage informiert. Der Grenzbach für die beiden Ortsteile war die hier vorbeifließende Rodalb. Ein alter Grenzstein informiert noch über längst vergangene Zeiten. Aber darum geht es jetzt nicht.

Vor zirka acht Wochen stellten die Gemeindearbeiter hier große Schäden an einem Brückenteil fest. Die Sandsteinpoller waren teils herausgebrochen, das Geländer an vielen Stellen eingedrückt. Bürgermeister Timo Bäuerle erstattete Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei Pirmasens, die mit ihm vor Ort die Schadenshöhe abschätzte. Bäuerle vermutet, aufgrund des Ausmaßes der Schäden, dass es sich bei dem Verursacher um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen Lkw gehandelt haben könnte. Zwar sei das Geländer an sich nicht historisch, es wurde vor rund 25 Jahren neu gebaut, aber die Auswirkungen des Unfallflucht-Schadens sind hoch.

Beide Geländer werden erneuert

Hoch deshalb, weil zwei gleichaussehende Geländer vor einem Sturz an der Brückebach in die Rodalb schützen. Die Gemeinde muss nun zwei Geländer jeweils rechts und links der Brücke in der Hanauer Straße neu installieren lassen. Bäuerle schätzt die Kosten auf 12.000 bis 15.000 Euro. Beide Geländer müssen abgerissen, die Sandsteinpoller entfernt und die Brückensicherung neu aufgebaut werden. Momentan ist die beschädigte Brückenseite mit einem Bauzaun abgesichert. Bäuerle bittet um Unterstützung bei der Suche nach dem Verursacher des Schadens. Zeugen können sich an Bürgermeister Timo Bäuerle, Telefon 0179 2018490, oder die Polizeiinspektion Pirmasens, Telefon 06331 5200, wenden.