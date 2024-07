Die Teufelstisch-Tour in Hinterweidenthal ist ein zehn Kilometer langer Premium-Wanderweg (300 Höhenmeter). Start und Ziel ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Pfalz.

Sein Bild schmückte Briefmarken, um seine Entstehung ranken sich spektakuläre Sagen und er ist bis heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der Pfalz: der Teufelstisch. 2023 wurde der markante Pilzfelsen auf Platz drei der schönsten deutschen Naturwunder gewählt.

Das Hinweisschild der Premium-Tour. Foto: jtt

Der Wanderweg im Überblick

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Am Startpunkt der Tour gibt es einen gebührenpflichtigen Parkplatz. Er liegt gegenüber des Landgasthofes „Am Teufelstisch“. Direkt um die Ecke ist ein Erlebnispark, der für Kinder tolle Spielmöglichkeiten bietet. Wer nur ein Foto vom Wahrzeichen machen möchte, kann von hier aus einige hundert Meter den Berg zum Wunschmotiv hochlaufen. Wer für den Premiumwanderweg kommt, muss die Entscheidung treffen, in welcher Richtung er die Runde geht. Wir entscheiden uns dafür, Richtung Salzwoog zu starten, so dass der Teufelstisch als absolutes Highlight am Ende der Tour liegt.

Orangefarbene Silhouette auf weißem Grund

Wir folgenden den weißen Hinweisschildern, auf denen eine orangefarbene Silhouette des Teufelstischs abgebildet ist. Ein schmaler Waldpfad führt nach unten zum Salzbach. Nächstes Ziel von hier aus ist in 4,5 Kilometern die Schwambornquelle. Mal sind es breite Waldwege, mal schmale Pfade, die bergauf und bergab Richtung Salzwoog führen, wobei der Anteil der breiten Wege deutlich überwiegt. Rechts und links lässt sich die charakteristische Landschaft des Pfälzerwaldes beobachten. Moosüberzogene Baumstämme und kleine, bewachsene Felsen bringen frisches Grün zwischen die hohen Bäume.

An der Schwambornquelle hat sich ein kleiner See gebildet. Foto: jtt

Einen Urwaldmoment gibt es, als der Weg nach dem Ort Salzwoog ein kurzes Stück parallel zur Straße führt und sich als schmaler Pfad durch viel frisches Grün präsentiert.

Zauberhaft ist die Schwambornquelle, hier laden verschiedene Sitzbänke zur Rast ein. Das Plätschern der Quelle ist deutlich zu hören, das Wasser, das ihr entspringt, hat sich zu einem kleinen See gestaut, in dem sich die umstehenden Bäume spiegeln.

Hoch den Berg

Ab hier wird es anstrengend: So weit der Blick reicht winden sich Serpentinen den Berg hinauf. Oben angekommen, öffnet sich die Aussicht und gibt einen Blick auf den Pfälzerwald frei. Eine Infotafel zeigt, was wo liegt, unter anderem ist die Burg Neudahn ausgezeichnet. Über einen breiten Weg führt die Strecke wieder bergab, bis die nächste Rastmöglichkeit erreicht ist. Von hier aus heißt es wieder bergauf gehen, dieses Mal wieder auf schmalen, durchwurzelten Wegen. Manchmal sind die Schilder entlang des Weges verblasst oder lassen sich erst auf den zweiten Blick entdecken.

Nach und nach eröffnen sich schöne Aussichtsmöglichkeiten, immer wieder laden Liegebänke zum Verweilen ein. Wer mag, lässt den Blick schweifen oder beobachtet das Sonnenspiel durch die Blätter der Baumkronen, die sich sanft über den Bänken wiegen. Die letzte Etappe, einige hundert Meter lang, ist nun gespickt mit den „teuflischen Sehenswürdigkeiten“, die der Weg verspricht. Die Teufelsschmiede und die Teufelsküche machen den Anfang, beides faszinierende Buntsandsteinformationen.

Vor Jahrmillionen entstanden

Den größten Wow-Effekt bietet jedoch der Teufelstisch. Die geschätzt etwa 250 Tonnen schwere „Tischplatte“ sieht aus der Nähe beeindruckend aus. Über Jahrmillionen hat die Erosion die bizarre Felsformation erschaffen, indem weichere Felsschichten nach und nach abgetragen wurden. Weil sich das an dieser Stelle besonders gut zeigen lässt, zählt der Teufelstisch zu den bedeutenden Geotopen Deutschlands, ein Gebilde, das Einblicke in die Erdgeschichte gibt.

Ein weiter Bick über den Wald. Foto: jtt

Von hier aus führt ein kurzer Weg zurück zum Parkplatz. Zeit, um sich an die Sage zu erinnern: Auf seinem Weg durch die Pfalz wollte der Teufel rasten und fand keinen Tisch. Voller Zorn stellte er drei Steine übereinander, an denen er sein Mahl hielt. Als die Dorfbewohner am nächsten Tag den Tisch sahen, erschraken sie und vermuteten Teufelswerk. Ein junger Mann aber wollte unbedingt mit dem Teufel speisen. Nachts vernahmen die Dorfbewohner einen grässlichen Schrei – der junge Mann aber ward niemals mehr gesehen…

An mehreren Stellen gibt es Aussichtsbänke. Foto: jtt

Das Fazit: Die Felsen, allen voran der Teufelstisch, sind definitiv eine Reise wert. Wer den Ausflug mit kleinen Kindern unternimmt, kann den Schwerpunkt auf den Erlebnispark legen und einen kurzen Abstecher zum Felsen machen. Wer stattdessen die Premiumtour anstrebt, sollte sich überlegen, welche Reihenfolge ihm lieber ist: Laufen und dann Sehenswürdigkeiten oder umgekehrt? Die Stärken hat die Tour auf den rund fünf Kilometern rund um die Felsen, zwischen Schwambornquelle und Teufelstisch wechseln sich die Erlebnisse zügig ab. Für Kinderwagen ist die Tour nicht geeignet, bei den schmalen wurzeldurchzogenen Pfaden ist Trittsicherheit gefragt.

Einkehrmöglichkeiten

Auf der Strecke ist Rucksackverpflegung notwendig. Start und Endpunkt der Tour sind am Hotel und Landgasthof „Am Teufelstisch“. Geöffnet ist dieser täglich ab 11 Uhr, Donnerstag ist Ruhetag (außer an Feiertagen, da ist offen). Die Küche ist von 11.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.



Alle Wandertipps auf einen Blick

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.