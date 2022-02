Handdesinfektion, Personalien digital erfassen, Kopf in den Nacken legen und stillhalten, bis das kleine, dünne Stäbchen beide Nasenlöcher bereist hat. Dieser Ablauf dürfte jedem bekannt sein. Es ist das Prozedere bei einem Corona-Schnelltest und Alltag im Testzentrum Obersimten.

Thomas Caprano bietet solche „Antigen-Schnelltests“, wie es richtig heißt, in der Hirtenstraße 8a an. Seit Mitte Dezember hat der 46-jährige Notfallsanitäter und Geschäftsführer der „CTS Medizintechnik“ sein Arbeitsfeld um diese Serviceleistung erweitert und das mit Erfolg. Mehr als 2500 Schnelltests hat Caprano gemeinsam mit dem Waldfischbacher Johannes Kulling, Geschäftsführer der EMT Academy in Kaiserslautern, im „Südwest Test“ in Obersimten gemacht.

„Täglich machen wir zwischen 80 und 100 Antigen-Schnelltests und das seit Beginn an“, erklärt der Sanitäter. Vor allem Einwohner von der Hackmesserseite gehören zu den Kunden. Seit kurzem betreibt Südwest-Test auch ein Testzentrum in Eppenbrunn, das täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Mit der Materie bestens vertraut

„Die Idee wurde geboren, weil ich von vielen Leuten angesprochen wurde, die fragten, ob ich nicht Interesse hätte“, blickt er zurück. Nach kurzer Überlegung wurde aus der Idee eine Geschäftsidee. Die Räumlichkeiten in der Hirtenstraße waren vorhanden und das medizinische Wissen ebenfalls. Als ausgebildeter Notfallsanitäter, Caprano ist bei der DRK Südpfalz gGmbH angestellt und fährt immer noch Rettungseinsätze als Sanitäter, ist er mit der Materie bestens vertraut. Innerhalb kürzester Zeit öffnete das Obersimter Testzentrum. Jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr können sich die Bürger montags bis freitags testen lassen. Samstags und sonntags ist das Testcenter von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Testergebnis wird digital übermittelt, direkt aufs Handy oder den Computer. „Auch die neue Corona-Variante Omikron wird zuverlässig angezeigt“, merkt er an. Zum Angebot gehören auch PCR-Tests. Die Kunden schätzen das Angebot vor allem auch deshalb, weil es zu keinen nennenswerten Wartezeiten kommt. Die Bürger können sich im Vorfeld bereits unter start.suedwest-test.de registrieren und alle Daten vorab eintragen. „Die Onlineregistrierung verkürzt die Wartezeit“, sagt Caprano.

Handel mit medizinischen Produkten boomt

Außerdem ist der gebürtige Pirmasenser, seit anderthalb Jahren in Obersimten wohnhaft, auch Geschäftsführer von medizinischen Produkten. Das von ihm im Jahr 2008 gegründete Unternehmen CTS Medizintechnik (www. cts-medical.de) boomt ebenfalls. Als Rettungssanitäter war er mit der Materialausgabe beauftragt und ebenso zuständig für die Arzneimittelbeschaffung der Rettungswache. „Ein Kollege hatte angefragt, ob ich ihm ein Stethoskop besorgen könne“, erinnert er sich an die Anfänge. Gesagt, getan. Ursprünglich begann der Vertrieb als Onlinehandel und umfasste tatsächlich lediglich Stethoskope. Nach und nach wurde der Handel erweitert. Heute umfasst das Angebot medizinische Produkte wie Spritzen, Nadeln, Verbandsmaterial und Hygieneartikel wie Desinfektionsspray oder Einweghandschuhe, Rettungsdienst- und Pflegebedarf. Die Nachfrage ist ungebremst groß. Das Unternehmen verzeichnet Zuwachs von bis zu 15 Prozent jährlich.

Zwei Vollzeitbeschäftigte sorgen für die reibungslose Abwicklung. 2021 wurden mehr als 10.000 Pakete versendet. Immer mehr regionale Firmen setzen auf die Zusammenarbeit mit CTS Medizintechnik, viele Pflegeheime und Arztpraxen gehören bereits zum Kundenstamm. „Die überregionale Nachfrage steigt ebenfalls“, stellt der Geschäftsführer fest. Als Fazit bleibt festzustellen: „CTS“ und „Südwest Test“ florieren.