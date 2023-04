Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die ehemalige Tennishalle in Eppenbrunn soll für rund 1,25 Millionen Euro zu einer Eventhalle werden. Am Dienstag beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Frage, wo die erforderlichen 250 Parkplätze geschaffen werden sollen. Der Rat machte außerdem deutlich, dass nicht alle Veranstaltungen erwünscht sind.

Nachdem der stellvertretende Geschäftsführer von Cici Immobilien, Hakan Cici, in der Ratssitzung am 9. Juni die Pläne vorstellte, ging es in der jüngsten Sitzung um die Frage,