Die Auswertung der Bottenbacher Tempo-Tafeln zeigt Ergebnisse. Viele halten sich an die vorgegebenen 50 Stundenkilometer. Es gibt aber auch deutliche Ausreißer nach oben.

Zwei Tafeln hingen in der Bottenbacher Ortsdurchfahrt, jeweils in Richtung der Ortseingänge. „Der Schnellste ist mit 111 Stundenkilometern ins Dorf rein und wurde später mit 100 Sachen an der Schnapsbrennerei gemessen“, sagt Bürgermeister Klaus Weber. Und das ist kein Einzelfall. Mehrere Messungen haben Autos im hohen Tempobereich über 90 Stundenkilometern gemessen.

„Ich denke, das haben die mit Absicht gemacht“, so Weber. Die Ratsmitglieder stimmen zu, denken dabei an womöglich junge Autofahrer-Rowdys, die sich gegenseitig überbieten wollten.

Weber will Konsequenzen ziehen und die Daten an die Polizei weitergeben. Es könnte eine verdeckte Tempomessung folgen. Bleibe das Ergebnis gleich, könne dann auch mal ein Blitzer aufgestellt werden.