Die rettungsdienstliche Versorgung der Sauertal-Gemeinden während der dreimonatigen Vollsperrung der L 478 bei Rumbach ist laut Kreisverwaltung gesichert. Mit dem Beginn der Bauarbeiten ab 31. August wird in Fischbach ein Rettungswagen rund um die Uhr stationiert werden.

Die L 478 muss zwischen Rumbach und der L 488 dringend saniert werden, was laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) nur unter Vollsperrung möglich ist. Dazu gab es Kritik aus Gemeinden im Sauertal, die sich vor allem von einer notärztlichen Versorgung abgeschnitten sahen. In Gesprächen hatte Landrätin Susanne Ganster bereits betont, dass auch während dieser Baumaßnahme die rettungsdienstliche Versorgung für die Bevölkerung im Sauertal gewährleistet sein müsse. Dies, teilte die Kreisverwaltung mit, werde nun durch eine temporäre Rettungswache in Fischbach sichergestellt.

Da von Bundenthal aus die rettungsdienstliche Versorgung innerhalb der gesetzlichen Hilfeleistungsfrist nicht mehr gewährleistet werden kann, hat die Rettungsdienstbehörde in Abstimmung mit dem Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes und den vor Ort tätigen Hilfsorganisationen eine Sonderregelung vereinbart. Um die Erstversorgung in Ludwigswinkel, Fischbach, Schönau, Petersbächel, Gebüg und Hirschthal sicherzustellen, wird ab dem 31. August ein Rettungswagen rund um die Uhr in Fischbach stationiert. Dessen Betrieb wird durch die DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH für die Dauer der Vollsperrung sichergestellt.

Kraftakt für Rettungsdienst

Für den Rettungsdienst sei es ein absoluter Kraftakt gewesen, in so kurzer Zeit die organisatorische und personelle Umsetzung zu erreichen, betonte Jürgen See, Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst Südpfalz GmbH. Er dankte ausdrücklich dem Leitungsteam unter Führung von Achim Bayer und dem Betriebsratsvorsitzenden Andreas Wilde für das Zusammenwirken mit der Arbeitnehmervertretung. Denn die personelle Besetzung gestaltet sich nicht einfach. Auch im Rettungsdienst besteht ein Mangel an Fachkräften. Zudem mussten Erholungsurlaube der DRK-Belegschaft verlagert werden. Hinzu kommt: Die Baumaßnahme fällt in einen Zeitraum, in den aufgrund der Einsätze in der Corona-Pandemie Urlaube geschoben wurden. „Daher gilt auch unserer Belegschaft, die toll mitzieht, Dank“, so der Leiter Rettungsdienst Achim Bayer.

Besetzt wird die Wache in Fischbach mit Personal der DRK-Rettungswachen Pirmasens und Bundenthal-Hauenstein. Untergebracht wird die Rettungswache in den Räumen der ehemaligen Arztpraxis Dr. Lebherz in Fischbach. Dort konnte sich das DRK einmieten und die Infrastruktur dem Bedarf anpassen.