Das frisch sanierte Schuhmuseum soll Mitte April zu den Osterferien „still“ eröffnet werden. Bis zur richtigen Eröffnung, die noch eine Weile dauern wird, soll dann auch der sanierte Wohnmobilstellplatz hinter dem Schuhmuseum fertig sein, von dem sich die Gemeinde eine deutliche Attraktivitätssteigerung verspricht.

Im Innern des Museums sei die Sanierung bereits sehr weit vorangeschritten, informierte Bürgermeister Michael Zimmermann am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung. Deshalb halte er die Idee, mit einer stillen Eröffnung das Ostergeschäft noch mitnehmen zu können, für machbar. „Das könnte gut klappen.“ Bis dahin könnten auch die Außenanlagen schon weit gediehen sein, für die der Rat am Donnerstag den Auftrag an die Firma Udo Naab aus Hauenstein vergab. 45.000 Euro wird das kosten. Weitere 11.600 Euro werden für einen neuen Bodenbelag im Anbau mit dem größten Schuh der Welt nötig sein. Das Rodalber Unternehmen Astradur erhielt dafür den Auftrag.

Tempo machte Zimmermann bei der Planung für den Wohnmobilstellplatz hinter dem Schuhmuseum. Diesen möchte der Bürgermeister noch zur richtigen Eröffnung des Hauses fertig haben. Laut Andreas Knurr von der Verbandsgemeindeverwaltung kann auf der derzeit wenig attraktiven Fläche ein schön angelegter Platz mit 13 fest eingeteilten Stellplätzen und drei Notstellplätzen entstehen. Die Fläche mit 700 Quadratmetern Größe müsste dazu mit Schotterflächen und einer Teilpflasterung versehen werden, sowie eine Entwässerung erhalten, da der Boden nichts versickern lasse. 65.000 Euro würde die Neugestaltung kosten. Knurr verwies darauf, dass der Wohnmobilstellplatz im Schnitt der vergangenen Jahre Einnahmen von 10.000 Euro pro Jahr eingebracht habe. Der Rat genehmigte einstimmig die Planung und ermächtigte Bürgermeister Zimmermann nach der Ausschreibung die Aufträge zügig zu vergeben.